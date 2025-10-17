Vilniuje namo rūsyje rastas neteisėtai laikytas dujinis pistoletas

Policijos departamento duomenimis, apie 15 val. Taikos gatvėje esančio daugiabučio namo rūsyje, sandėliuke, vyras (gim. 1956 m.), tvarkydamas daiktus, rado ginklą ir šovinių.
Vyras savanoriškai policijos pareigūnams pateikė neteisėtai laikomą 8 mm kalibro dujinį pistoletą „Beretta 92F Mod. 92 Army“ bei du šovinius.
Ginklas ir šaudmenys paimti. Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis.
