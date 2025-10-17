Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje namo rūsyje rastas neteisėtai laikytas dujinis pistoletas

2025-10-17 08:29 / šaltinis: ELTA
2025-10-17 08:29

Sostinėje, daugiabučio namo rūsyje, ketvirtadienį rastas neteisėtai laikomas pistoletas, pranešė policija.

Policija. ELTA / Dainius Labutis

Sostinėje, daugiabučio namo rūsyje, ketvirtadienį rastas neteisėtai laikomas pistoletas, pranešė policija.

REKLAMA
3

Policijos departamento duomenimis, apie 15 val. Taikos gatvėje esančio daugiabučio namo rūsyje, sandėliuke, vyras (gim. 1956 m.), tvarkydamas daiktus, rado ginklą ir šovinių.

Vyras savanoriškai policijos pareigūnams pateikė neteisėtai laikomą 8 mm kalibro dujinį pistoletą „Beretta 92F Mod. 92 Army“ bei du šovinius.

Ginklas ir šaudmenys paimti. Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų