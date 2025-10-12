Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos U-19 futbolo rinktinė pasiekė revanšą prieš estus

2025-10-12 18:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-12 18:15

Lietuvos vaikinų iki 19 metų rinktinė sekmadienio popietę sužaidė antrąsias kontrolines rungtynes Raudondvaryje su Estijos bendraamžiais.

Lietuvos U-19 futbolo rinktinė | futbolas.lt nuotr.

Antroji dvikova Raudondvaryje baigėsi 1:0 (1:0) Lietuvos komandos naudai. Priminsime, kad pirmąją tarpusavio dvikovą penktadienį 2:1 laimėjo estai.

0

Antroji dvikova Raudondvaryje baigėsi 1:0 (1:0) Lietuvos komandos naudai. Priminsime, kad pirmąją tarpusavio dvikovą penktadienį 2:1 laimėjo estai.

Priminsime, kad ši stovykla dar vienas pasirengimo etapas ruošiantis Europos čempionato atrankos turnyrui, kuris lapkričio mėnesį bus žaidžiamas Lietuvoje. Mindaugo Čepo treniruojama Lietuvos rinktinė čia susitiks su Anglijos, Škotijos bei Latvijos bendraamžiais.

Sekmadienio rungtynėse krito vienas vienintelis įvartis, jį Lietuvos rinktinės gretose pirmo kėlinio pabaigoje pelnė Skirmantas Paukštys. Beje, jis taip pat mušė įvartį ir pirmose tarpusavio rungtynėse.

Šiame susitikime abi ekipos parotavo sudėtimi ir leido pasireikšti pirmoje dvikovoje galbūt mažiau žaidusiems futbolininkams.

Kontrolinių vaikinų U19 rinktinių rungtynių statistika

Lietuva – Estija 1:0 (1:0);

Raudondvario stadionas; teisėjas – Lukas Ruseckas (Lietuva);

Įvartis: 40 min. Skirmantas Paukštys (Lietuva);

Įspėti: 59 min. Jugas Turčinskas, 67 min. Dovydas Griška, 90 min. Nedas Garbaliauskas (Lietuva); 58 min. Augustas Kamarinas Wagneris (Estija);

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Ugnius Semaška, Matas Klimas, Matas Ambrazaitis (71 min. Simas Grabauskas), Skirmantas Paukštys, Felipe Barrenechea Acuna (71 min. Nedas Garbaliauskas), Oskar Pukelis, Dovydas Griška, Jugas Turčinskas, Justas Rakauskas (32 min. Brooklyn Leipus), Adomas Buikus, Nojus Petkus.

Atsargoje: Ernestas Lysionok, Emilis Kirliauskas, Dovydas Balsys, Dovas Grudzinskas, Matias Angelo Pastori, Tomas Gutauskas, David Da Silva Mendonca, Kristupas Čepulis.

