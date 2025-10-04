Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Irklavimas

„Nordic Cup“ vienviečių kanojų slalomo varžybose – Visvaldo Pumpučio pergalė

2025-10-04 11:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-04 11:48

Visvaldas Pumputis sėkmingai finišavo paskutiniuose dvejuose „Nordic cup" baidarių ir kanojų slalomo varžybų etapuose Faluno mieste Švedijoje. Susumavus visų 10 etapų „Nordic cup" varžybų rezultatus Visvaldas Pumputis užlipo ant aukščiausio nugalėtojų pakylos laiptelio vienviečių vyrų kanojų MC1 klasėje.

„Nordic cup“ baidarių ir kanojų slalomo varžybos | Organizatorių nuotr.

Visvaldas Pumputis sėkmingai finišavo paskutiniuose dvejuose „Nordic cup“ baidarių ir kanojų slalomo varžybų etapuose Faluno mieste Švedijoje. Susumavus visų 10 etapų „Nordic cup“ varžybų rezultatus Visvaldas Pumputis užlipo ant aukščiausio nugalėtojų pakylos laiptelio vienviečių vyrų kanojų MC1 klasėje.

0

Aštuoniolikamečio Vilniaus klubo „Regata“ sportininko sėkmingiausias sezonas prasidėjo dvejomis pergalėmis Lietuvoje vykusiose trečiojo ir ketvirtojo etapų varžybose. Visvaldo Pumpučio pergalėmis baigėsi penktasis ir šeštasis etapai Estijoje bei vienas iš dviejų etapų Latvijoje. Švedijoje devintajame etape Visvaldas Pumputis užėmė trečiąją vietą, o reikšmės galutinei vietai neturėjusiame dešimtajame etape – aštuntąją vietą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagal „Nordic Cup“ varžybų reglamentą, galutinėje įskaitoje balais vertinami septyni geriausi kiekvieno sportininko rezultatai iš dešimties varžybų ir susumavus balus sportininkai reitinguojami lentelėje. Visvaldas Pumputis, surinkęs 400 balų, užėmė pirmąją vietą bei aplenkė latvį Krišį Ozolą, surinkusį 374 balus, bei trečiosios vietos laimėtoją estą Martiną Peikerį su 371 balu.

Auklėtinio išskirtiniu laimėjimu pasidžiaugė treneris Saulius Mažeikis: „Tai didelis pasiekimas Lietuvos baidarių slalomo bendruomenei ir pirmasis lietuvio sportininko laimėjimas tokio rango varžybose. Visvaldas Pumputis savo nuolatinėmis pastangomis bei talentu įrodė savo galimybes laimėti tarptautinėse varžybose.“

„Nordic cup“ varžybos organizuojamos penktus metus iš eilės penkiose valstybėse. Vilniaus klubas „Regata“ kartu su Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija organizuoja šių varžybų etapus Lietuvoje.

2026 metų „Nordic Cup“ varžybų etapai Lietuvoje planuojami Grigiškėse Vokės upėje gegužės mėnesį.

