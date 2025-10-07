Visvaldas Pumputis laimėjo atvirąsias Lietuvos taurės baidarių ir kanojų slalomo varžybas

Trečiajame etape Visvaldui Pumpučiui aštrią konkurenciją sudarė latvis. Emils Varslavans (100,56 sek, 0 baudos sek) laimėjo kvalifikacinį plaukimą ir aplenkė Visvaldą Pumputį 0,36 sekundės (102,96 sek, 4 baudos sek) ir abu pateko į finalą. Finaliniame plaukime geriau sekėsi Visvaldui Pumpučiui. Lietuvos kanojininkas išvengė baudos sekundžių už paliestas vartų karteles ir trasą įveikęs per 95,52 sekundės aplenkė 1,84 sek antroje vietoje likusį Emilį Varslavaną (96,85 sek, 0 baudos sek. Trečiąją vietą laimėjo Paulius Vainauskas (107,34 sek, 8 baudos sek).
Susumavus trijų Lietuvos baidarių slalomo taurės etapų rezultatus Visvaldas Pumputis tapo čempionu MC1 klasėje. Sportininkas laimėjo du iš trijų atviros Lietuvos taurės etapų ir aplenkė stipriausią konkurentą iš Latvijos Emilį Varslavaną.
Konkurencingiausioje baidarių klasėje MK1 lyderis yra Ritvaras Celminis užtikrintai laimėjęs trečiąjį etapą ir kartu atviras Lietuvos taurės varžybas. Jis (76,62 sek, 0 baudos sek) 5,61 sekundės aplenkė antrosios vietos trečiajame etape laimėtoją Roką Popierą (82,23 sek , 2 baudos sek).
Moterų WC1 ir WK1 klasėje laimėtojomis tapo Latvijos sportininkės.
Šių metų Lietuvos taurės varžybose gausiai dalyvavo sportininkai iš Latvijos klubų.
