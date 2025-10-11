Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Neptūnas“ užtikrintai įveikė „Gargždus“ pajūrio derbyje

2025-10-11 21:05 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-11 21:05

Pirmasis šio Lietuvos krepšinio lygos sezono pajūrio derbis baigėsi jokių abejonių nekeliančia Klaipėdos „Neptūno“ (3/1) pergale.

J.Tuckeris pelnė 19 taškų (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Pirmasis šio Lietuvos krepšinio lygos sezono pajūrio derbis baigėsi jokių abejonių nekeliančia Klaipėdos „Neptūno“ (3/1) pergale.

0

Gedimino Petrausko auklėtiniai uostamiestyje 102:74 (28:18, 19:18, 29:16, 26:22) apgynė savo namų tvirtovę nuo kaimyninės „Gargždų“ (1/3) ekipos.

Klaipėdiečiai įsibėgėjo po nelengvos mačo pradžios, kuomet ilgą laiką nepavyko atitrūkti nuo varžovų (16:15). Vis tik po šarminės „Akvilės“ pertraukėlės šeimininkai šovė į viršų ir susikrovė dviženklę persvarą (25:15).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis tik gargždiškiai antrajame ketvirtyje sugrįžo į artimesnę kovą ir kelissyk buvo priartėję prie oponentų per vieną metimą. Bet pirmosios dalies pabaiga ir vėl buvo kur kas sėkmingesnė „Neptūnui“, kuris susigrąžino solidesnį pranašumą – 47:36.

Vaizdas ant parketo po pertraukos iš svečių perspektyvos tik prastėjo – Harrisonas Cleary siautėjo, o netrukus jo ekipa pasiekė naują simbolinę ribą (64:44). Net Martynui Pacevičiui išnaudojus asmeninių pražangų limitą, „Neptūnas“ paskutiniąją dešimties minučių atkarpą pasitiko tvirtai kontroliuodamas padėtį – 76:52.

Uostamiesčio atstovų puolimo mašina toliau negailestingai baudė gargždiškių gynybą, o po Radvilo Kneižio tritaškio skirtumas jau tapo nepadorus (92:61). Susitikimo baigčiai jau tapus aiškiai, klaipėdiečiai medžiojo 100-ąjį tašką, kurį paskutinėje atakoje tolimu metimu pelnė Jordanas Tuckeris.

Šeimininkams siekti pergalės nesukliudė tai, jog jie rungtyniavo be čiurnos traumą patyrusio Rihardo Lomažo, nežaidė ir Jamesas Karnikas.

Rezultatyviausias su 21 tašku (5/12 dvit., 2/6 trit., 5/5 baud.) buvo H.Cleary. Naudingiausias – J.Tuckeris, pelnęs 19 taškų, atkovojęs 6 kamuolius ir sukaupęs 23 naudingumo balus.

Gargždiškių gretose išsiskyrė 17 taškų pelnęs, 5 atšokusius kamuolius sugriebęs ir 20 naudingumo balų surinkęs Nojus Mineikis bei Benas Griciūnas, kurio sąskaitoje – 16 taškų, 5 atkovoti kamuoliai ir 21 naudingumo balas.

„Neptūnas“: Harrisonas Cleary 21, Jordanas Tuckeris 19, Donatas Tarolis 12, Zane'as Watermanas, Arnas Velička ir Mindaugas Girdžiūnas po 11, Radvilas Kneižys 9.

„Gargždai“: Nojus Mineikis 17, Benas Griciūnas 16, Joshua Haginsas 12, Trey'us Pulliamas 8, Jalonas Pipkinsas ir Laurynas Vaištaras po 6.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

