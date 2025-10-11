Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Partizan“ iškovojo antrą pergalę Adrijos lygoje

2025-10-11 21:07 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-11 21:07

Adrijos lygoje pergalę pasiekė Belgrado „Partizan“ (2/0), kuri išvykoje 86:81 (8:15, 30:19, 26:19, 22:28) įveikė Splito „Split“ (0/2).

Laimėjusiems 23 taškus pridėjo Duane‘as Washingtonas (4/7 trit.), 14 – Carlikas Jonesas, 13 – Sterlingas Brownas, 12 – Isaacas Bonga.

Oponentams 23 taškus pelnė Teyvonas Myersas (8 rez. perd.), 15 – Ivanas Perasovičius, 11 – Antonio Jordano.

Kitą savaitę Eurolygoje „Partizan“ Ispanijoje susitiks su Madrido „Real“ ir Vitorijos „Baskonia“.

