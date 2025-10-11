„Partizan“ iškovojo antrą pergalę Adrijos lygoje

Laimėjusiems 23 taškus pridėjo Duane‘as Washingtonas (4/7 trit.), 14 – Carlikas Jonesas, 13 – Sterlingas Brownas, 12 – Isaacas Bonga.
Oponentams 23 taškus pelnė Teyvonas Myersas (8 rez. perd.), 15 – Ivanas Perasovičius, 11 – Antonio Jordano.
Kitą savaitę Eurolygoje „Partizan“ Ispanijoje susitiks su Madrido „Real“ ir Vitorijos „Baskonia“.
