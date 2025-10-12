„Dubai“ klubo naujokas pasižymėjo pergalingame mače Adrijos lygoje

Jungtinių Arabų Emyratų klubas išvykoje 77:53 (19:15, 17:13, 22:10, 19:15) sutriuškino Čačako „Borac“ (1/1).
Nugalėtojams po 15 taškų surinko Dwayne’as Baconas (4/6 dvitaškių) ir Danilo Andžušičius (3/7 tritaškių), 11 – Filipas Petruševas (7 atk. kam.), po 10 – Awudu Abassas ir Kenanas Kamenjašas (8 atk. kam., 5/5 dvitaškių, 4 rez. perd.).
Komandos debiutantas iš Australijos prisistatė universaliai – Taranas Armstrongas per 24 minutes surinko 5 taškus (1/1 dvitaškio, 0/2 tritaškių, 3/3 baudų metimų), 6 atkovotus, 2 perimtus ir 6 prarastus kamuolius, 6 rezultatyvius perdavimus, 3 pražangas ir 6 naudingumo balus.
Šeimininkams 17 taškų surinko Pavle Nikoličius (8 atk. kam.), 13 – Panevėžyje trumpai žaidęs Diante Baldwinas (5 klaidos, 5/11 dvitaškių).
„Dubai“ dėmesys grįžta Eurolygai, kur per dvigubą savaitę teks aplankyti Stambulo „Fenerbahče“ ir namie priimti Barselonos „Barcelona“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!