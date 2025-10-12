Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Dubai“ klubo naujokas pasižymėjo pergalingame mače Adrijos lygoje

2025-10-12 21:12 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-12 21:12

Tvirtą pergalę Adrijos lygoje pasiekė Eurolygoje debiutuojantis Dubajaus „Dubai“ (2/0).

T.Armstrongas startavo universaliu pasirodymu

Tvirtą pergalę Adrijos lygoje pasiekė Eurolygoje debiutuojantis Dubajaus „Dubai“ (2/0).

0

Jungtinių Arabų Emyratų klubas išvykoje 77:53 (19:15, 17:13, 22:10, 19:15) sutriuškino Čačako „Borac“ (1/1).

Nugalėtojams po 15 taškų surinko Dwayne’as Baconas (4/6 dvitaškių) ir Danilo Andžušičius (3/7 tritaškių), 11 – Filipas Petruševas (7 atk. kam.), po 10 – Awudu Abassas ir Kenanas Kamenjašas (8 atk. kam., 5/5 dvitaškių, 4 rez. perd.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Komandos debiutantas iš Australijos prisistatė universaliai – Taranas Armstrongas per 24 minutes surinko 5 taškus (1/1 dvitaškio, 0/2 tritaškių, 3/3 baudų metimų), 6 atkovotus, 2 perimtus ir 6 prarastus kamuolius, 6 rezultatyvius perdavimus, 3 pražangas ir 6 naudingumo balus.

Šeimininkams 17 taškų surinko Pavle Nikoličius (8 atk. kam.), 13 – Panevėžyje trumpai žaidęs Diante Baldwinas (5 klaidos, 5/11 dvitaškių).

„Dubai“ dėmesys grįžta Eurolygai, kur per dvigubą savaitę teks aplankyti Stambulo „Fenerbahče“ ir namie priimti Barselonos „Barcelona“.

