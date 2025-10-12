Kalendorius
ATP World Tour

Valentino Vacherot sensacija Šanchajuje: istorinė pergalė ir žinutė, pranašavusi triumfą

2025-10-12 21:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-12 21:04

Šanchajuje (Kinija) baigėsi ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters“ vyrų teniso turnyre, kuriame pasakišką pasirodymą pergale užbaigė marokietis Valentinas Vacherot (ATP-204), finale per 2 val. 12 min. 4:6, 6:3, 6:3 nugalėjęs savo pusbrolį prancūzą Arthurą Rinderknechą (ATP-54) ir tapęs žemiausią reitingą turinčiu „Masters 1000“ turnyro čempionu nuo serijos pradžios 1990 metais.

Valentinas Vacherot ir jo mergina | Scanpix nuotr.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmą kartą nuo 2003 m. ATP 1000 turnyro finale žaidė du neskirstyti tenisininkai.

Teniso gerbėjai jau paskaičiavo, jog tikimybė, kad V. Vacherot ir A. Rinderknechas pateks į turnyro Šanchajuje finalą siekė...1 iš 4,6 milijardų.

Before the Shanghai Masters, a Rinderknech vs Vacherot final had 1 in 4.6 BILLION odds - rarer than winning Powerball. History made, folks!
by u/Alternative-Mud4739 in tennis

Taip pat neseniai buvo paviešinta pranašiška V. Vacherot žinutė bičiuliui, kurią jis išsiuntė likus 6 savaitėms iki turnyro Šanchajuje starto.

„Išbandysiu jėgas Šanchajaus turnyro kvalifikacijoje. Įspūdingas pasirodymas gali įvykti bet kurią sekundę“, – rašė V. Vacherot.

V. Vacherot per 2 savaites iš mažai kam žinomo tenisininko tapo šio sporto žvaigžde. Monakietis viename turnyre uždirbo dvigubai daugiau nei iki tol per visą karjerą (atitinkamai – 1,124 mln. JAV dolerių ir 0,594 mln) ir dar gavo progą susitikti su vienu iš savo herojų – Rogeriu Federeriu.

„Taip, šį rytą susitikau su Rogeriu. Tai buvo netgi svarbiau nei finalas (juokiasi – aut. past.). Rimčiau kalbant, tai buvo nuostabi patirtis. Žinoti, kad tavo finalą stebi pats Rogeris Federeris, buvo ypatinga“, – sakė V. Vacherot.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudarė beveik 9,194 mln. JAV dolerių.

