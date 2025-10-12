Valentino Vacherot sensacija Šanchajuje: istorinė pergalė ir žinutė, pranašavusi triumfą

Pirmą kartą nuo 2003 m. ATP 1000 turnyro finale žaidė du neskirstyti tenisininkai.
Teniso gerbėjai jau paskaičiavo, jog tikimybė, kad V. Vacherot ir A. Rinderknechas pateks į turnyro Šanchajuje finalą siekė...1 iš 4,6 milijardų.
Before the Shanghai Masters, a Rinderknech vs Vacherot final had 1 in 4.6 BILLION odds - rarer than winning Powerball. History made, folks!
Taip pat neseniai buvo paviešinta pranašiška V. Vacherot žinutė bičiuliui, kurią jis išsiuntė likus 6 savaitėms iki turnyro Šanchajuje starto.
„Išbandysiu jėgas Šanchajaus turnyro kvalifikacijoje. Įspūdingas pasirodymas gali įvykti bet kurią sekundę“, – rašė V. Vacherot.
Six weeks before the start of the Shanghai Masters 1000, Valentin Vacherot sent this message to a friend : "I'm gonna go take my chance in Shanghai Q's because a sick run can come any second."
Now he's in the final in Shanghai. Crazy. pic.twitter.com/cIxXKWaCC2— Quentin Moynet (@QuentinMoynet) October 11, 2025
V. Vacherot per 2 savaites iš mažai kam žinomo tenisininko tapo šio sporto žvaigžde. Monakietis viename turnyre uždirbo dvigubai daugiau nei iki tol per visą karjerą (atitinkamai – 1,124 mln. JAV dolerių ir 0,594 mln) ir dar gavo progą susitikti su vienu iš savo herojų – Rogeriu Federeriu.
Roger Federer showing up for the cousins. pic.twitter.com/NnT5Y6pOrg— José Morgado (@josemorgado) October 12, 2025
„Taip, šį rytą susitikau su Rogeriu. Tai buvo netgi svarbiau nei finalas (juokiasi – aut. past.). Rimčiau kalbant, tai buvo nuostabi patirtis. Žinoti, kad tavo finalą stebi pats Rogeris Federeris, buvo ypatinga“, – sakė V. Vacherot.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudarė beveik 9,194 mln. JAV dolerių.
