Diskusijų festivalis „Būtent!“ jau šį savaitgalį: Vilniuje viešasis transportas kursuos dažniau

Šiemet festivalis sugrįžta atsinaujinęs. Tokios apimties diskusijų festivalio Lietuvoje dar nebuvo – tuo pat metu diskusijos vyks net 27 scenose.
Per dvi dienas beveik 280 diskusijų sukvies pokalbiams daugiau nei 1500 dalyvių. Organizatoriai tikisi, kad festivalis sulauks net 20 tūkstančių dalyvių, rašoma pranešime spaudai.
Renginys nemokamas.
Patogus atvykimas į festivalį
Viešasis transportas. Siekiant užtikrinti patogų judėjimą, viešasis transportas kursuos dažniau. Rugpjūčio 30 d., šeštadienį, bus padažninti Vilniuje važiuojančių 2, 3, 4, 6, 12, 17, 20 numeriais pažymėtų troleibusų ir 1G, 10, 11, 33, 53, 88, 89 autobusų reisai. Organizatoriai ragina rinktis būtent šį būdą atvykti į festivalį.
Automobilių parkavimas. Kadangi numatomas intensyvus automobilių srautas, dalyviai, atvykstantys automobiliu, kviečiami naudotis atokesnėmis nuo miesto centro stovėjimo aikštelėmis.
Jokių papildomų eismo ribojimų dėl vykstančio festivalio Vilniuje nebus.
Veiklos šeimoms ir vaikams
Festivalis draugiškas šeimoms – čia ras veiklos tiek suaugusieji, tiek jaunieji dalyviai:
- Vaikų erdvė. 3–14 metų lankytojai galės smagiai ir prasmingai leisti laiką specialiai jiems skirtoje erdvėje. Čia lauks kūrybiniai užsiėmimai, žaidimai ir edukacijos su profesionaliais darbuotojais.
- Vaikų priežiūra. Vaikus nuo 3 metų galima bus palikti prižiūrėti tik atsakingai susipažinus su taisyklėmis ir jas patvirtinus
- Jaunimo erdvė. Vyresniems paaugliams bus įrengtos specialios diskusijų erdvės, kur jie ne tik klausysis, bet ir patys galės išsakyti savo nuomonę.
Diskusijos ir komfortas
Diskusijų erdvėse bus paruošta kėdžių, tačiau tikimasi didelio dalyvių skaičiaus, todėl vietų gali pritrūkti. Organizatoriai ragina pasirūpinti savo komfortu: atsinešti sulankstomą kėdutę, pledą ar patogiai įsitaisyti ant žolės.
Šalia festivalio esančiame Bernardinų kieme veiks įprastos kavinės ir maisto furgonėliai, pasiruošę didesniam lankytojų srautui, tačiau, siekiant išvengti didesnių eilių, gyventojai kviečiami pasirūpinti užkandžiais iš anksto. Festivalio teritorijoje taip pat bus galimybė įsigyti gėrimų, ledų, vaisių.
Festivalis – visiems
Diskusijų festivalis – tai erdvė, kurioje susitinka įvairių sričių ekspertai, visuomenės lyderiai ir kiekvienas smalsus gyventojas. Čia laukiami visi – nuo mažiausių iki vyriausių.
Festivalis draugiškas ir augintiniams. Svarbiausia, kad keturkojis būtų draugiškas, prižiūrimas ir nekeltų nepatogumų kitiems lankytojams. Organizatoriai primena laikytis bendrų viešosios tvarkos taisyklių.
