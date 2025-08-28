Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Diskusijų festivalis „Būtent!“ jau šį savaitgalį: Vilniuje viešasis transportas kursuos dažniau

2025-08-28 09:48 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-08-28 09:48

Rugpjūčio paskutinį savaitgalį, rugpjūčio 29–30 dienomis, vilniečiai ir miesto svečiai kviečiami į tradicinį nemokamą diskusijų festivalį „Būtent! 2025“, kuris šiemet pirmą kartą vyks pačioje Vilniaus širdyje – Bernardinų sode. Dvi dienas sostinė pulsuos atviromis diskusijomis, kūrybiškomis veiklomis ir bendrystės atmosfera. Šeštadienį viešieji miesto autobusai ir troleibusai, keliaujantys festivalio link, kursuos dažniau.

Autobusas, troleibusas, viešasis transportas, eismas, sotelė (ELTA / Andrius Ufartas)

Rugpjūčio paskutinį savaitgalį, rugpjūčio 29–30 dienomis, vilniečiai ir miesto svečiai kviečiami į tradicinį nemokamą diskusijų festivalį „Būtent! 2025“, kuris šiemet pirmą kartą vyks pačioje Vilniaus širdyje – Bernardinų sode. Dvi dienas sostinė pulsuos atviromis diskusijomis, kūrybiškomis veiklomis ir bendrystės atmosfera. Šeštadienį viešieji miesto autobusai ir troleibusai, keliaujantys festivalio link, kursuos dažniau.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiemet festivalis sugrįžta atsinaujinęs. Tokios apimties diskusijų festivalio Lietuvoje dar nebuvo – tuo pat metu diskusijos vyks net 27 scenose.

REKLAMA
REKLAMA

Per dvi dienas beveik 280 diskusijų sukvies pokalbiams daugiau nei 1500 dalyvių. Organizatoriai tikisi, kad festivalis sulauks net 20 tūkstančių dalyvių, rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA

Renginys nemokamas.

Patogus atvykimas į festivalį

Viešasis transportas. Siekiant užtikrinti patogų judėjimą, viešasis transportas kursuos dažniau. Rugpjūčio 30 d., šeštadienį, bus padažninti Vilniuje važiuojančių 2, 3, 4, 6, 12, 17, 20 numeriais pažymėtų troleibusų ir 1G, 10, 11, 33, 53, 88, 89 autobusų reisai. Organizatoriai ragina rinktis būtent šį būdą atvykti į festivalį.

REKLAMA
REKLAMA

Automobilių parkavimas. Kadangi numatomas intensyvus automobilių srautas, dalyviai, atvykstantys automobiliu, kviečiami naudotis atokesnėmis nuo miesto centro stovėjimo aikštelėmis.

Jokių papildomų eismo ribojimų dėl vykstančio festivalio Vilniuje nebus.

Veiklos šeimoms ir vaikams

Festivalis draugiškas šeimoms – čia ras veiklos tiek suaugusieji, tiek jaunieji dalyviai:

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
  • Vaikų erdvė. 3–14 metų lankytojai galės smagiai ir prasmingai leisti laiką specialiai jiems skirtoje erdvėje. Čia lauks kūrybiniai užsiėmimai, žaidimai ir edukacijos su profesionaliais darbuotojais.
  • Vaikų priežiūra. Vaikus nuo 3 metų galima bus palikti prižiūrėti tik atsakingai susipažinus su taisyklėmis ir jas patvirtinus
  • Jaunimo erdvė. Vyresniems paaugliams bus įrengtos specialios diskusijų erdvės, kur jie ne tik klausysis, bet ir patys galės išsakyti savo nuomonę.

Diskusijos ir komfortas

Diskusijų erdvėse bus paruošta kėdžių, tačiau tikimasi didelio dalyvių skaičiaus, todėl vietų gali pritrūkti. Organizatoriai ragina pasirūpinti savo komfortu: atsinešti sulankstomą kėdutę, pledą ar patogiai įsitaisyti ant žolės.

REKLAMA

Šalia festivalio esančiame Bernardinų kieme veiks įprastos kavinės ir maisto furgonėliai, pasiruošę didesniam lankytojų srautui, tačiau, siekiant išvengti didesnių eilių, gyventojai kviečiami pasirūpinti užkandžiais iš anksto. Festivalio teritorijoje taip pat bus galimybė įsigyti gėrimų, ledų, vaisių.

Festivalis – visiems

Diskusijų festivalis – tai erdvė, kurioje susitinka įvairių sričių ekspertai, visuomenės lyderiai ir kiekvienas smalsus gyventojas. Čia laukiami visi – nuo mažiausių iki vyriausių.

Festivalis draugiškas ir augintiniams. Svarbiausia, kad keturkojis būtų draugiškas, prižiūrimas ir nekeltų nepatogumų kitiems lankytojams. Organizatoriai primena laikytis bendrų viešosios tvarkos taisyklių.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų