  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Garsi atlikėja paviešino Filipo Kirkorovo numerį: „Prašom, užsirašykite“

2025-11-07 13:43 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Ukrainos dainininkė Olia Poliakova socialiniuose tinkluose sukėlė tikrą audrą – ji paviešino Rusijos atlikėjo, V. Putiną remiančio Filipo Kirkorovo telefono numerį ir paragino ukrainiečius veikti.

Filipas Kirkorovas ir Olia Poliakova (nuotr. soc. tinklų)
Ukrainos dainininkė Olia Poliakova socialiniuose tinkluose sukėlė tikrą audrą – ji paviešino Rusijos atlikėjo, V. Putiną remiančio Filipo Kirkorovo telefono numerį ir paragino ukrainiečius veikti.

Dainininkė savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo iškarpa iš dokumentinio filmo „Viskas bus gerai, Olia“, kurioje ji pasakoja apie savo nutrauktą draugystę su F. Kirkorovu. Pasak jos, šis epizodas buvo iškirptas iš galutinės filmo versijos, nes kūrybinė komanda nenorėjo „įvilkti“ Rusijos atlikėjų į Ukrainos informacinę erdvę.

Nurodė telefono numerį

Vis dėlto, O. Poliakova nusprendė paviešinti šį fragmentą, nes, pasak jos, visuomenė vėl primena jai praeities draugystę su Rusijos žvaigžde, palaikančia karą.

„Draugystės negali būti su tais, kurie tyliai priėmė blogį,“ – rašė ji.

Vaizdo įraše atlikėja atskleidžia, kad prasidėjus plataus masto karui, keletas pažįstamų rusų jai paskambino, tačiau tarp jų nebuvo Kirkorovo. Paklausta, ar dar turi jo numerį, ji pasiūlė jį tiesiogiai paskelbti.

„Jam visa Ukraina paskambins, įsivaizduokit. Filippas Kirkorovas, prašom. Užsirašykit: +79857625060“, – sako Poliakova vaizdo įraše.

Kirkorovui – įtarimai Ukrainoje

Primename, kad visai neseniai Ukrainos saugumo tarnyba paskelbė F. Kirkorovui įtarimus dėl Rusijos karo veiksmų ir propagandos palaikymo.

Remiantis SBU, atlikėjas viešai palaikė Kremliaus veiksmus, taip prisidėdamas prie agresijos pateisinimo.

