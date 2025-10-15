Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Filipas Kirkorovas koncerte įsivėlė į konfliktą: štai kas įvyko užkulisiuose

2025-10-15 16:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 16:55

Ukrainos dainininkė Ana Lorak surengė koncertą, kuriame įvyko incidentas tarp rusų atlikėjo Filipo Kirkorovo ir jos apsaugos darbuotojo.

Filipas Kirkorovas (nuotr. Instagram, 123rf)
7

Ukrainos dainininkė Ana Lorak surengė koncertą, kuriame įvyko incidentas tarp rusų atlikėjo Filipo Kirkorovo ir jos apsaugos darbuotojo.

REKLAMA
0

Konfliktas koncerte kilo po to, kai F. Kirkorovas, kaip teigiama, bandė praleisti savo pažįstamus užkulisiuose, o apsaugos darbuotojas paprašė palaukti.

Filipas Kirkorovas
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Filipas Kirkorovas

Pateiktas ieškinys

Apsaugos darbuotojas Aleksandras Korotkijus teigia, kad tokia reakcija išprovokavo atlikėjo griežtą elgesį – jis stumtelėjo apsaugos darbuotoją, dėl ko šis patyrė fizinį skausmą ir moralinę žalą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žiniasklaidoje teigiama, kad apsaugos darbuotojas pateikė F. Kirkorovui ieškinį ir reikalauja dviejų milijonų rublių kompensacijos bei oficialių atsiprašymų.

REKLAMA
REKLAMA

Po incidento apsaugos darbuotojas kreipėsi į policiją, tačiau byla ilgai nejudėjo. Galiausiai A. Korotkijus nusprendė siekti teisingumo teisme, rašo portalas „Glavred“ .

Žiniasklaida taip pat praneša, kad F. Kirkorovas siūlė spręsti konfliktą taikiai ir sumokėti milijoną rublių, tačiau apsaugos darbuotojas atsisakė, reikalavęs dvigubos sumos bei viešų atsiprašymų.

Tuo tarpu dainininkė Ana Lorak incidento nekomentuoja.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų