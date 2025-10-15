Filipas Kirkorovas koncerte įsivėlė į konfliktą: štai kas įvyko užkulisiuose

Konfliktas koncerte kilo po to, kai F. Kirkorovas, kaip teigiama, bandė praleisti savo pažįstamus užkulisiuose, o apsaugos darbuotojas paprašė palaukti.
Pateiktas ieškinys
Apsaugos darbuotojas Aleksandras Korotkijus teigia, kad tokia reakcija išprovokavo atlikėjo griežtą elgesį – jis stumtelėjo apsaugos darbuotoją, dėl ko šis patyrė fizinį skausmą ir moralinę žalą.
Žiniasklaidoje teigiama, kad apsaugos darbuotojas pateikė F. Kirkorovui ieškinį ir reikalauja dviejų milijonų rublių kompensacijos bei oficialių atsiprašymų.
Po incidento apsaugos darbuotojas kreipėsi į policiją, tačiau byla ilgai nejudėjo. Galiausiai A. Korotkijus nusprendė siekti teisingumo teisme, rašo portalas „Glavred“ .
Žiniasklaida taip pat praneša, kad F. Kirkorovas siūlė spręsti konfliktą taikiai ir sumokėti milijoną rublių, tačiau apsaugos darbuotojas atsisakė, reikalavęs dvigubos sumos bei viešų atsiprašymų.
Tuo tarpu dainininkė Ana Lorak incidento nekomentuoja.
