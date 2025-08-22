Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Paviešintas sergančio Filipo Kirkorovo vaizdo įrašas: nukrito per pasirodymą

2025-08-22 13:17 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 13:17

Viešai putino režimą palaikantis rusijos dainininkas Filipas Kirkorovas, kuriam diagnozuotas 2 tipo cukrinis diabetas, nukrito per savo pasirodymą scenoje. Netrukus vaizdo įrašas išplito socialiniuose tinkluose.

Filipas Kirkorovas (nuotr. Instagram)

Viešai putino režimą palaikantis rusijos dainininkas Filipas Kirkorovas, kuriam diagnozuotas 2 tipo cukrinis diabetas, nukrito per savo pasirodymą scenoje. Netrukus vaizdo įrašas išplito socialiniuose tinkluose.

REKLAMA
1

58 metų atlikėjo kritimo vaizdo įrašas išplito Rusijos „Telegram“ kanaluose.

Nukrito per pasirodymą

Pranešama, kad incidentas įvyko koncertų salėje „New Wave Hall“ Kazanėje (Tatarstanas), per festivalio „New Wave“ atidarymą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

F. Kirkorovas nukrito ant šono ir parkrito ant grindų bandydamas užlipti laiptais, skirtais pasirodymui. Jis buvo rankomis pakeltas nuo scenos, tačiau dar kelias sekundes svyravo. Po šio įvykio nuspręsta atsisakyti laiptų naudojimo pasirodymuose.

REKLAMA
REKLAMA

Anksčiau žiniasklaida pranešė, kad dėl ligos Filipas Kirkorovas jaučia stiprų silpnumą, nuolatinį troškulį.

REKLAMA

Dėl šios priežasties jo koncertai buvo laikinai atšaukti.

Atlikėjas oficialiai patvirtino savo diagnozę pasirodymo „Naujosios bangos“ festivalyje metu, pažymėdamas, kad liga apsunkina žaizdų gijimą – ypač nudegimų, kuriuos jis patyrė viename iš koncertų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų