Paviešintas sergančio Filipo Kirkorovo vaizdo įrašas: nukrito per pasirodymą

58 metų atlikėjo kritimo vaizdo įrašas išplito Rusijos „Telegram“ kanaluose.
Nukrito per pasirodymą
Pranešama, kad incidentas įvyko koncertų salėje „New Wave Hall“ Kazanėje (Tatarstanas), per festivalio „New Wave“ atidarymą.
F. Kirkorovas nukrito ant šono ir parkrito ant grindų bandydamas užlipti laiptais, skirtais pasirodymui. Jis buvo rankomis pakeltas nuo scenos, tačiau dar kelias sekundes svyravo. Po šio įvykio nuspręsta atsisakyti laiptų naudojimo pasirodymuose.
Anksčiau žiniasklaida pranešė, kad dėl ligos Filipas Kirkorovas jaučia stiprų silpnumą, nuolatinį troškulį.
Dėl šios priežasties jo koncertai buvo laikinai atšaukti.
Atlikėjas oficialiai patvirtino savo diagnozę pasirodymo „Naujosios bangos“ festivalyje metu, pažymėdamas, kad liga apsunkina žaizdų gijimą – ypač nudegimų, kuriuos jis patyrė viename iš koncertų.
