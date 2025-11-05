 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Filipui Kirkorovui – nemalonumai

2025-11-05 12:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-05 12:25

Ukrainos saugumo tarnyba apkaltino Rusijos dainininką Filipą Kirkorovą. Informacija gauta iš Ukrainos generalinės prokuratūros.

Filipas Kirkorovas

Ukrainos saugumo tarnyba apkaltino Rusijos dainininką Filipą Kirkorovą. Informacija gauta iš Ukrainos generalinės prokuratūros.

0

Kaltinimo pagrindas buvo atvykimo į Ukrainos teritoriją tvarkos pažeidimas, skelbė pravda.ru.

Nemalonumai

Kaip matyti iš Ukrainos generalinio prokuroro Ruslano Kravčenkos biuro pareiškimo, kaltinimai Kirkorovui kilo dėl jo pasirodymų Kryme ir Donecko srityje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kirkorovas, naudodamasis savo aukštu socialiniu statusu ir populiarumu, sistemingai dalyvauja Rusijos valdžios organizuojamuose renginiuose, įskaitant laikinai okupuotą Ukrainos teritoriją, siekiant paremti okupacinę valdžią, įteisinti laikiną Krymo Autonominės Respublikos ir kitų Ukrainos teritorijų okupaciją, taip pat skleisti Rusijos Federacijos propagandą“, – cituojama žiniasklaidoje.

Visų pirma, 2021 m. F. Kirkorovas dalyvavo koncerte, okupuotame Kryme. Vėliau jis apsilankė karo ligoninėje Feodosijoje ir surengė koncertą Gorlovkoje.

F. Kirkorovui Ukrainos sankcijos taikomos nuo 2022 m., kai iš jo buvo atimti visi Ukrainos valstybiniai apdovanojimai. Prieš tai jam buvo uždrausta atvykti į šalį.

Jei F. Kirkorovo kaltė bus įrodyta, jam gresia iki penkerių metų laisvės atėmimo bausmė pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso 332-1 straipsnio 2 dalį (pakartotinis atvykimo į laikinai okupuotą Ukrainos teritoriją ir išvykimo iš jos tvarkos pažeidimas).

2021 m. sausį jis apkaltino Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį išdavyste.

„Mano draugas, su kuriuo dalijausi ta pačia scena ir televizijos transliacijomis, Volodymyras Zelenskis, dabar manęs išsižadėjo“, – anksčiau sakė jis.

Be to, 2024 m. balandžio 18 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas pripažino menininką atsakingu už veiksmus, kurie, pasak teismo, kenkia Ukrainos suverenitetui ir teritoriniam vientisumui.

Tuo pat metu šalies valdžia ir toliau taiko naujas sankcijas piliečiams ir įmonėms, kaltinamoms bendradarbiavimu su Rusija.

