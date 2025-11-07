 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijoje sudužo sraigtasparnis: yra žuvusių

2025-11-07 15:07
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-07 15:07

Rusijoje Dagestane sudužo sraigtasparnis, žuvo keturi žmonės, skelbia rusų agentūra TASS.

Rusijoje sudužo sraigtasparnis: yra žuvusių (nuotr. stop kadras)

Rusijoje Dagestane sudužo sraigtasparnis, žuvo keturi žmonės, skelbia rusų agentūra TASS.

1

Dar trys žmonės sužeisti, vieno iš jų būklė kritinė, kitų dvejų sunki.

Informaciją agentūrai apie tai patvirtino Dagestano sveikatos apsaugos ministras Jaroslavas Glazovas.

Spalio pradžioje atokioje Sibiro Krasnojarsko srities vietovėje sudužo mažas lėktuvas, žuvo abu pilotai. 

„Avarijoje žuvo du pilotai, lėktuvas buvo sunaikintas“, – buvo teigiama Rusijos Tarpvalstybinio aviacijos komiteto (MAK) pranešime.

