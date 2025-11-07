Rusijoje sudužo sraigtasparnis: yra žuvusių

Dar trys žmonės sužeisti, vieno iš jų būklė kritinė, kitų dvejų sunki.
Informaciją agentūrai apie tai patvirtino Dagestano sveikatos apsaugos ministras Jaroslavas Glazovas.
Spalio pradžioje atokioje Sibiro Krasnojarsko srities vietovėje sudužo mažas lėktuvas, žuvo abu pilotai.
„Avarijoje žuvo du pilotai, lėktuvas buvo sunaikintas“, – buvo teigiama Rusijos Tarpvalstybinio aviacijos komiteto (MAK) pranešime.
