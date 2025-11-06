JAV sankcijų poveikis: Azerbaidžanas uždaro duris „Lukoil“

„Reuters“ praneša, kad nuo lapkričio „Lukoil“ mažina naftos gabenimą per Baku uostą ir nukreipia krovinius į Machačkalą – vienintelį neužšąlantį Rusijos Federacijos uostą Kaspijos jūroje. Iš ten nafta naftotiekiu bus pumpuojama į Novorosijską, o vėliau tanklaiviais gabenama į užsienį.
Iš viso lapkričio mėnesį „Lukoil“ į Machačkalą pristatys apie 30 tūkst. tonų žaliavos, o nuo kito mėnesio visą per Baku gabenamą kiekį – apie 130 tūkst. tonų – nukreips į Rusijos uostą, pranešė „Reuters“ šaltiniai.
„Lukoil“ naftą išgauna dviejuose Kaspijos jūros šelfo telkiniuose. Nuo 2022 m. dalį šios naftos pradėjo supirkti Azerbaidžano valstybinės naftos bendrovės SOCAR naftos perdirbimo gamykla, kai „Lukoil“ neteko prieigos prie užsienio bendrovėms priklausančio naftotiekio „Baku–Tbilisi–Ceyhan“.
Primename, kad spalio 21 d. JAV įvedė sankcijas „Rosneft“ ir „Lukoil“ atžvilgiu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!