  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

JAV sankcijų poveikis: Azerbaidžanas uždaro duris „Lukoil“

2025-11-06 19:52 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-06 19:52

Dėl JAV sankcijų rusų naftos milžinė „Lukoil“ susidūrė su problemomis Azerbaidžane, kur naudojo Baku uostą naftai iš dviejų Kaspijos jūros šelfo telkinių gabenti. „Reuters“ skelbia, kad šis uostas atsisako bendradarbiavimo su „Lukoil“.

„Lukoil“ gresia naftos gavybos stabdymas, kinai nebeperka net ir nupigintos naftos (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

1

„Reuters“ praneša, kad nuo lapkričio „Lukoil“ mažina naftos gabenimą per Baku uostą ir nukreipia krovinius į Machačkalą – vienintelį neužšąlantį Rusijos Federacijos uostą Kaspijos jūroje. Iš ten nafta naftotiekiu bus pumpuojama į Novorosijską, o vėliau tanklaiviais gabenama į užsienį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš viso lapkričio mėnesį „Lukoil“ į Machačkalą pristatys apie 30 tūkst. tonų žaliavos, o nuo kito mėnesio visą per Baku gabenamą kiekį  – apie 130 tūkst. tonų – nukreips į Rusijos uostą, pranešė „Reuters“ šaltiniai.

„Lukoil“ naftą išgauna dviejuose Kaspijos jūros šelfo telkiniuose. Nuo 2022 m. dalį šios naftos pradėjo supirkti Azerbaidžano valstybinės naftos bendrovės SOCAR naftos perdirbimo gamykla, kai „Lukoil“ neteko prieigos prie užsienio bendrovėms priklausančio naftotiekio „Baku–Tbilisi–Ceyhan“.

Primename, kad spalio 21 d. JAV įvedė sankcijas „Rosneft“ ir „Lukoil“ atžvilgiu.

