 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Svarbioje JAV karinėje bazėje – įtartinas paketas su baltais milteliais: evakuoti žmonės

2025-11-07 11:41 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-07 11:41

Ketvirtadienį į JAV karinę bazę Merilende buvo pristatytas įtartinas paketas, kuriame – balti milteliai. Atidarius paketą keli žmonės pasijuto blogai, praneša CNN. Tyrėjai šį įvykį vertina kaip politinę propagandą. Dar trečiadienį šioje bazėje lankėsi JAV prezidentas Donaldas Trumpas.

JAV karinė bazė Merilande „Joint Base Andrews“ (nuotr. Telegram)

Ketvirtadienį į JAV karinę bazę Merilende buvo pristatytas įtartinas paketas, kuriame – balti milteliai. Atidarius paketą keli žmonės pasijuto blogai, praneša CNN. Tyrėjai šį įvykį vertina kaip politinę propagandą. Dar trečiadienį šioje bazėje lankėsi JAV prezidentas Donaldas Trumpas.

REKLAMA
0

Vašingtono priemiestyje esančios „Jungtinės bazės Andrews“ pareiškimas teigia, kad bazės pastatas buvo evakuotas po to, kai asmuo „atidarė įtartiną paketą“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Atsargumo sumetimais pastatas buvo evakuotas, o aplink teritoriją nustatytas kordonas, – teigiama pranešime. – Į įvykio vietą buvo išsiųsti Jungtinės bazės Andrews pirmosios pagalbos teikėjai, kurie nustatė, kad tiesioginio pavojaus nėra, ir tyrimą perdavė Specialiųjų tyrimų biurui. Šiuo metu vyksta tyrimas.“

REKLAMA
REKLAMA

Du su tyrimu susipažinę šaltiniai CNN teigė, kad po to, kai buvo atidarytas paketas, kuriame buvo nežinomos kilmės balti milteliai, keletas žmonių buvo nugabenti į bazėje esantį „Malcolm Grow“ medicinos centrą.

REKLAMA

Vienas iš šaltinių teigė, kad pirminio tyrimo metu neaptikta nieko pavojingo, tačiau tyrimas tebevyksta.

Dar nėra žinoma, kokie sveikatos sutrikimai pasireiškė tiems, kurie buvo netoli paketo.

Kambarys, kuriame buvo atidarytas paketas, tebėra uždarytas.

Tyrėjai šį įvykį vertina kaip politinę propagandą.

„Jungtinės bazės Andrews“ yra karinė bazė, per kurią reguliariai keliauja itin svarbūs asmenys, tokie kaip JAV prezidentas, viceprezidentas ir kabineto sekretoriai, vykdydami oficialius reikalus. Dar trečiadienį joje lankėsi JAV prezidentas Donaldas Trumpas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų