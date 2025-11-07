Vašingtono priemiestyje esančios „Jungtinės bazės Andrews“ pareiškimas teigia, kad bazės pastatas buvo evakuotas po to, kai asmuo „atidarė įtartiną paketą“.
„Atsargumo sumetimais pastatas buvo evakuotas, o aplink teritoriją nustatytas kordonas, – teigiama pranešime. – Į įvykio vietą buvo išsiųsti Jungtinės bazės Andrews pirmosios pagalbos teikėjai, kurie nustatė, kad tiesioginio pavojaus nėra, ir tyrimą perdavė Specialiųjų tyrimų biurui. Šiuo metu vyksta tyrimas.“
Du su tyrimu susipažinę šaltiniai CNN teigė, kad po to, kai buvo atidarytas paketas, kuriame buvo nežinomos kilmės balti milteliai, keletas žmonių buvo nugabenti į bazėje esantį „Malcolm Grow“ medicinos centrą.
Vienas iš šaltinių teigė, kad pirminio tyrimo metu neaptikta nieko pavojingo, tačiau tyrimas tebevyksta.
Dar nėra žinoma, kokie sveikatos sutrikimai pasireiškė tiems, kurie buvo netoli paketo.
Kambarys, kuriame buvo atidarytas paketas, tebėra uždarytas.
Tyrėjai šį įvykį vertina kaip politinę propagandą.
„Jungtinės bazės Andrews“ yra karinė bazė, per kurią reguliariai keliauja itin svarbūs asmenys, tokie kaip JAV prezidentas, viceprezidentas ir kabineto sekretoriai, vykdydami oficialius reikalus. Dar trečiadienį joje lankėsi JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
