Prie Trumpo nualpo žmogus: prezidento reakcija sprogdina internetą

Ketvirtadienį Ovaliajame kabinete vyko spaudos konferencija apie vaistus nuo nutukimo. Vienas svečias netikėtai pasijuto blogai ir nualpo.
Prie Trumpo nualpo žmogus
Incidentą užfiksavo kameros. Transliacija buvo nutraukta, o žiniasklaidos atstovams buvo liepta išeiti iš kabineto.
„Ar viskas gerai? Gordonai, ar viskas gerai?“ – vyrui pradėjus svirduliuoti klausė „Eli Lilly“ generalinis direktorius Davidas Ricksas.
Vyras buvo paguldytas ant žemės.
Baltųjų rūmų atstovė spaudai Karoline Leavitt pranešė, kad nualpęs vyras buvo vienos iš vaistų kompanijų atstovas ir dabar jaučiasi „gerai“.
„Baltųjų rūmų medicinos skyrius greitai ėmėsi veiksmų, ir vyras jaučiasi gerai“, – sako K. Leavitt.
Trumpo reakcija aptarinėjama internete
Spaudos konferencija buvo trumpam atidėta, bet vėliau ji buvo pratęsta.
„Jūs matėte, kad jis nugriuvo, bet jam viskas gerai. Mes jį išsiuntėme, ir jam teikiama medicininė pagalba, bet jam viskas gerai“, – pranešė D. Trumpas.
Vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas incidentas, sparčiai išplito internete. Vieni socialinių medijų vartotojai siuntė sveikatos linkėjimus nualpusiam vyrui, kiti juokėsi iš D. Trumpo reakcijos.
Vyrui nualpus D. Trumpas tiesiog atsistojo nuo kėdės ir stovėjo.
