TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Prie Trumpo nualpo žmogus: prezidento reakcija sprogdina internetą

2025-11-07 14:32

Ketvirtadienio popietę Ovaliajame kabinete nualpo žmogus, stovėjęs už JAV prezidento Donaldo Trumpo, rašo „New York Post“.

3

Ketvirtadienį Ovaliajame kabinete vyko spaudos konferencija apie vaistus nuo nutukimo. Vienas svečias netikėtai pasijuto blogai ir nualpo.

Prie Trumpo nualpo žmogus

Incidentą užfiksavo kameros. Transliacija buvo nutraukta, o žiniasklaidos atstovams buvo liepta išeiti iš kabineto.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ar viskas gerai? Gordonai, ar viskas gerai?“ – vyrui pradėjus svirduliuoti klausė „Eli Lilly“ generalinis direktorius Davidas Ricksas.

Netrukus žiniasklaidos atstovams buvo liepta išeiti.

Vyras buvo paguldytas ant žemės.

Baltųjų rūmų atstovė spaudai Karoline Leavitt pranešė, kad nualpęs vyras buvo vienos iš vaistų kompanijų atstovas ir dabar jaučiasi „gerai“.

„Baltųjų rūmų medicinos skyrius greitai ėmėsi veiksmų, ir vyras jaučiasi gerai“, – sako K. Leavitt.

Trumpo reakcija aptarinėjama internete

Spaudos konferencija buvo trumpam atidėta, bet vėliau ji buvo pratęsta.

„Jūs matėte, kad jis nugriuvo, bet jam viskas gerai. Mes jį išsiuntėme, ir jam teikiama medicininė pagalba, bet jam viskas gerai“, – pranešė D. Trumpas.

Vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas incidentas, sparčiai išplito internete. Vieni socialinių medijų vartotojai siuntė sveikatos linkėjimus nualpusiam vyrui, kiti juokėsi iš D. Trumpo reakcijos.

Vyrui nualpus D. Trumpas tiesiog atsistojo nuo kėdės ir stovėjo.

