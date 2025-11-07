 
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Po raketos paleidimo – Kremliaus parama Šiaurės Korėjai: „Jie turi teisę užtikrinti saugumą“

2025-11-07 13:07 / šaltinis: BNS
2025-11-07 13:07

Kremlius penktadienį gynė Šiaurės Korėjos veiksmus po to, kai buvo paleista mažiausiai viena neidentifikuota raketa, teigdamas, kad Pchenjanas tam turi teisę.

Dmitrijus Peskovas
10

0

„Gerbiame savo draugų KLDR (Šiaurės Korėjoje) teisėtą teisę užtikrinti savo saugumą ir imtis priemonių jam užtikrinti“, – pareiškė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, pavartodamas Šiaurės Korėjos oficialaus pavadinimo akronimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anksčiau penktadienį apie raketos paleidimą pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. 

Tai įvyko praėjus maždaug savaitei po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pritarė Seulo planui statyti branduolinį povandeninį laivą.

Šiaurės Korėja paleido neidentifikuotą balistinę raketą Rytų jūros link“, – pranešė Pietų Korėjos Jungtinis štabų vadų komitetas, turėdamas omenyje vandens telkinį, dar vadinamą Japonijos jūra.

Pietų Korėja statys povandeninį laivą Jungtinėse Valstijose

Praėjusią savaitę D. Trumpas paskelbė, kad Pietų Korėja statys povandeninį laivą Jungtinėse Valstijose, kur branduolinė technologija yra viena jautriausių ir griežčiausiai saugomų karinių paslapčių.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas
Kitaip nei dyzeliniai povandeniniai laivai, kurie turi reguliariai iškilti į paviršių, kad įkrautų baterijas, branduoliniai povandeniniai laivai gali išbūti panirę po vandeniu daug ilgiau.

Analitikai teigia, kad branduolinio povandeninio laivo sukūrimas reikštų reikšmingą Pietų Korėjos karinio jūrų laivyno ir gynybos pramonės bazės šuolį.

Remiantis žiniasklaidos ir analitikų pranešimais, tik Jungtinės Valstijos, Australija, Kinija, Rusija, Indija, Prancūzija ir Britanija yra perėjusios prie branduolinių povandeninių laivų.

Pietų Korėjos prezidento kanceliarija pareiškė, kad Seului reikalingas Vašingtono pritarimas, nes jam reikia žaliavų, reikalingų branduoliniam povandeniniam laivui, kurio naudojimas yra ribojamas kariniams tikslams, pastatyti.

Nuo tada, kai 2019 metais Pchenjano lyderio Kim Jong Uno susitikimas su D. Trumpu žlugo dėl denuklearizacijos apimties ir sankcijų švelninimo, Šiaurės Korėja ne kartą pasiskelbė „negrįžtama“ branduoline valstybe.

