TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Seulas: Šiaurės Korėja paleido mažiausiai vieną „neidentifikuotą balistinę raketą“

2025-11-07 06:26
2025-11-07 06:26

Šiaurės Korėja penktadienį paleido mažiausiai vieną „neidentifikuotą balistinę raketą“, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė.

Šiaurės Korėja BNS Foto

Šiaurės Korėja penktadienį paleido mažiausiai vieną „neidentifikuotą balistinę raketą“, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė.

Tai įvyko praėjus maždaug savaitei po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pritarė Seulo planui statyti branduolinį povandeninį laivą.

„Šiaurės Korėja paleido neidentifikuotą balistinę raketą Rytų jūros link“, – pranešė Pietų Korėjos Jungtinis štabų vadų komitetas, turėdamas omenyje vandens telkinį, dar vadinamą Japonijos jūra.

