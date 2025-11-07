Seulas: Šiaurės Korėja paleido mažiausiai vieną „neidentifikuotą balistinę raketą“

Tai įvyko praėjus maždaug savaitei po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pritarė Seulo planui statyti branduolinį povandeninį laivą.
„Šiaurės Korėja paleido neidentifikuotą balistinę raketą Rytų jūros link“, – pranešė Pietų Korėjos Jungtinis štabų vadų komitetas, turėdamas omenyje vandens telkinį, dar vadinamą Japonijos jūra.
