 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Incidentas Ovaliajame kabinete: Trumpo akivaizdoje nualpo verslininkas

2025-11-06 20:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-06 20:15

Netikėtas incidentas įvyko Ovaliajame kabinete, kai JAV prezidento Donaldo Trumpo akivaizdoje sąmonę prarado Danijos farmacijos milžinės „Novo Nordisk“ vadovas Gordonas Findley. Vyras netikėtai nualpo spaudos konferencijos metu, kuri buvo skirta farmacijos sektoriaus temoms aptarti.

Incidentas Ovaliajame kabinete: Trumpo akivaizdoje nualpo verslininkas (nuotr. Telegram)

Netikėtas incidentas įvyko Ovaliajame kabinete, kai JAV prezidento Donaldo Trumpo akivaizdoje sąmonę prarado Danijos farmacijos milžinės „Novo Nordisk“ vadovas Gordonas Findley. Vyras netikėtai nualpo spaudos konferencijos metu, kuri buvo skirta farmacijos sektoriaus temoms aptarti.

REKLAMA
0

Incidentas įvyko tiesioginės spaudos konferencijos metu, skelbia „Telegram“ kanalas UNIAN.

Baltųjų rūmų atstovai jau patvirtino, kad G. Findley sveikatos būklė yra stabili, o jis netrukus atsigavo.

„Novo Nordisk“ – pasaulyje gerai žinoma farmacijos bendrovė, pastaruoju metu sulaukusi didelio dėmesio dėl vaistų nuo diabeto ir svorio kontrolės preparatų.

Incidentas, įvykęs tiesioginės transliacijos metu, greitai išplito socialiniuose tinkluose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų