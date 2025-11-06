Incidentas Ovaliajame kabinete: Trumpo akivaizdoje nualpo verslininkas

Incidentas įvyko tiesioginės spaudos konferencijos metu, skelbia „Telegram“ kanalas UNIAN.
Baltųjų rūmų atstovai jau patvirtino, kad G. Findley sveikatos būklė yra stabili, o jis netrukus atsigavo.
„Novo Nordisk“ – pasaulyje gerai žinoma farmacijos bendrovė, pastaruoju metu sulaukusi didelio dėmesio dėl vaistų nuo diabeto ir svorio kontrolės preparatų.
Incidentas, įvykęs tiesioginės transliacijos metu, greitai išplito socialiniuose tinkluose.
