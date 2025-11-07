Zelenskis: Rusija neužkirto Ukrainai kelio į Europą, neužkirs ir Orbanas

Tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasakė per spaudos konferenciją, surengtą po Aukščiausiojo kariuomenės vado štabo posėdžio, praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas.
„Pirmiausia Orbánas nori pakviesti Trumpą į Vengriją susitikti su Putinu... Jei susitikimas įvyks – nesvarbu, kur jis vyks – ir tai tikrai lems paliaubas ir karo pabaigą, Ukraina palaikys bet kokį jo formatą. Tačiau jei tokie susitikimai reikalingi tik Orbáno „rinkimų fejerverkams“ ir neduos jokių rezultatų, tada mes negalime tam pritarti“, – sakė jis.
Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad šalis gali sutikti su bet kokia derybų vieta, išskyrus Rusiją ir Baltarusiją, „o tada viskas priklausys nuo rezultato“.
Tuo pačiu Ukrainos prezidentas išreiškė įsitikinimą, kad V. Orbáno susitikimo su D. Trumpu metu Vengrijos lyderis kels energetikos ir ypač sankcijų Rusijos įmonėms klausimus.
„Visi supranta Baltųjų rūmų sankcijų pasekmes. Orbánas ieškos būdų, kaip užsitikrinti, kad su juo būtų elgiamasi kitaip nei su visais. Bet mes tokio išskirtinio elgesio neremsime... Negalime leisti rusams pelnytis iš energijos. Vis tiek rasime būdą, kaip užtikrinti, kad rusiška nafta išnyktų iš Europos. Ir labai gerai, kad Jungtinės Valstijos taip pat yra tuo suinteresuotos“, – pabrėžė Zelensky.
Prezidentas taip pat užsiminė, kad Budapešto ir Vašingtono susitikimo metu V. Orbánas tvirtins, kad Putinas nori užbaigti karą.
„Vengrijos ministro pirmininko retorika nesiskiria nuo Rusijos. Jis sakys, kad Ukraina karą pralaimi. Tai iš esmės yra tiesioginė Rusijos pranešimų perdavimo paslauga Jungtinėse Valstijose“, – sakė valstybės vadovas.
V. Zelenskis pažymėjo, kad Ukraina neturi nieko prieš Vengriją ar jos žmones, tačiau negali tylėti, kai kaimyninės šalies vadovybė padeda skleisti Rusijos propagandą.
„Mes nedarome nieko, kas galėtų pakenkti Vengrijos žmonėms, ir esame jiems dėkingi. Mes nedarome nieko, kas galėtų pakenkti Vengrijos lyderiui, bet negalime elgtis diplomatiškai, kai jie sako apie mus tokius dalykus arba padeda Rusijai retorika, diplomatija ar kitais veiksmais. Mes giname savo orumą, laisvę ir nepriklausomybę“, – sakė jis.
Jo nuomone, Vengrijos ministras pirmininkas turėtų daugiau dėmesio skirti ne „neapykantai Ukrainai“, o konstruktyviems santykiams ir bendros Europos ekonomikos plėtrai.
„Jis mano, kad gali pasiekti sėkmę neapykantos Ukrainai dėka. Bet jam tai nepavyks. Santykius reikia kurti draugystės, o ne neapykantos pagrindu. Mes jam nieko nesame skolingi, bet esame pasirengę sąžiningam dialogui, jei jis bus prasmingas“, – sakė V. Zelenskis.
V. Zelenskis pridūrė, kad jokios politinės manipuliacijos ar asmeniniai interesai neturės įtakos Ukrainos europinės integracijos kursui.
„Niekas negali paveikti mūsų kelio į Europą. Ir būtent todėl jis jį blokuoja – jis mano, kad gali mus sustabdyti. Bet jis negali. Rusija to padaryti negalėjo, negalės ir Orbánas. Jis mano, kad jei tai įvyks pusmečiu vėliau, tai kažkaip pakeis padėtį. Nepakeis“, – pabrėžė V. Zelenskis.
Kaip pirmiau pranešė „Ukrinform“, Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbánas pareiškė, kad Europos Sąjunga turėtų sudaryti strateginę partnerystę su Ukraina, nesuteikdama jai narystės bloke.
