„Reuters“: Putino grasinimai nė motais – Vašingtonas ir ES sutaria dėl skaudaus smūgio Rusijai

Vakarams siekiant sustiprinti spaudimą Maskvai, Europos Komisija (EK) pasiūlė planą, kuris leis ES šalių vyriausybėms panaudoti iki 185 mlrd. eurų – didžiąją dalį Rusijos suvereninių aktyvų, įšaldytų Europoje, – be jų konfiskavimo.
Vašingtonas „visiškai remia ES ir veiksmus, kurių ji imasi dabar, kad galėtų panaudoti šiuos aktyvus kaip priemonę“, – teigė vienas iš leidinio šaltinių, pageidavęs likti anonimu.
Kiek anksčiau Kremliaus lyderis Vladimiras Putinas pažadėjo „skausmingą atsaką“ tuo atveju, jei bus konfiskuotas Rusijos turtas.
„Reuters“: iš ES šalių – milijardai eurų Putino karo mašinai Ukrainoje
ES šalys yra oficialios Kyjivo sąjungininkės kovoje su Rusija. Tuo pat metu dalis jų padidino Rusijos energijos išteklių importą, kuris Maskvai atneša milijardus eurų karui Ukrainoje tęsti, praneša „Reuters“.
Ekspertai nustatė, kad per pirmuosius aštuonis 2025 m. mėnesius šios šalys importavo energijos išteklių iš Rusijos už daugiau nei 11 mlrd. eurų. Beveik pusę bendros Rusijos energijos išteklių pirkimų vertės šiandien sudaro suskystintos gamtinės dujos (SGD).
Septynios iš 27 Europos Sąjungos valstybių narių padidino importo vertę, lyginant su praėjusiais metais, įskaitant penkias šalis, kurios remia Ukrainą kare.
Pavyzdžiui, Prancūzija padidino Rusijos energijos išteklių pirkimus 40 proc. iki 2,2 mlrd. eurų, o Nyderlandai – 72 proc. iki 498 mln. eurų.
Šiais metais Rusijos energijos išteklių importo vertė į Vengriją padidėjo 11 proc., į Belgiją – 3 proc., į Kroatiją – 55 proc., į Rumuniją – 57 proc., o į Portugaliją – 167 proc.
Didžiąją dalį importo – iš viso 5 mlrd. eurų – sudaro Vengrija ir Slovakija. Pastarosios palaiko glaudžius ryšius su Kremliumi ir atmeta bet kokias pastangas atsisakyti rusiškų dujų.
Šalys pateikė priežastis
Belgija pareiškė, kad augimas susijęs su ES sankcijomis, kurios uždraudė reeksportuoti rusiškas SGD už bloko ribų. Tai reiškia, kad importuojamos SGD turi būti iškraunamos Belgijoje, o ne perkraunamos iš vieno laivo į kitą tolesniam transportavimui.
Portugalijos energetikos ministerija pareiškė, kad šalis importavo tik nedidelį kiekį rusiško dujų ir kad per metus tiekiamas kiekis bus mažesnis nei 2024 m.
Paminėtina, kad nuo 2021 m. ES padarė didelę pažangą mažindama energetinę priklausomybę nuo Rusijos.
2021 m. blokas importavo Rusijos energijos išteklių už daugiau nei 133 mlrd. eurų. Tai rodo, kad ES sumažino Rusijos energijos išteklių pirkimus maždaug 90 proc.
