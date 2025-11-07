 
Kalendorius
Lapkričio 8 d., šeštadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Reuters“: Putino grasinimai nė motais – Vašingtonas ir ES sutaria dėl skaudaus smūgio Rusijai

2025-11-07 23:13 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-07 23:13

JAV visiškai remia Europos Sąjungos (ES) sprendimą naudoti įšaldytus Rusijos turtus kaip priemonę padėti Ukrainai ir užbaigti karą su šalimi agresore, rašo agentūra „Reuters“.

„Reuters“: Putino grasinimai nė motais – Vašingtonas ir ES sutaria dėl skaudaus smūgio Rusijai (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
13

JAV visiškai remia Europos Sąjungos (ES) sprendimą naudoti įšaldytus Rusijos turtus kaip priemonę padėti Ukrainai ir užbaigti karą su šalimi agresore, rašo agentūra „Reuters“.

REKLAMA
0

Vakarams siekiant sustiprinti spaudimą Maskvai, Europos Komisija (EK) pasiūlė planą, kuris leis ES šalių vyriausybėms panaudoti iki 185 mlrd. eurų – didžiąją dalį Rusijos suvereninių aktyvų, įšaldytų Europoje, – be jų konfiskavimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vašingtonas „visiškai remia ES ir veiksmus, kurių ji imasi dabar, kad galėtų panaudoti šiuos aktyvus kaip priemonę“, – teigė vienas iš leidinio šaltinių, pageidavęs likti anonimu.

REKLAMA
REKLAMA

Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka

Kiek anksčiau Kremliaus lyderis Vladimiras Putinas pažadėjo „skausmingą atsaką“ tuo atveju, jei bus konfiskuotas Rusijos turtas.

REKLAMA

„Reuters“: iš ES šalių – milijardai eurų Putino karo mašinai Ukrainoje 

ES šalys yra oficialios Kyjivo sąjungininkės kovoje su Rusija. Tuo pat metu dalis jų padidino Rusijos energijos išteklių importą, kuris Maskvai atneša milijardus eurų karui Ukrainoje tęsti, praneša „Reuters“.

Ekspertai nustatė, kad per pirmuosius aštuonis 2025 m. mėnesius šios šalys importavo energijos išteklių iš Rusijos už daugiau nei 11 mlrd. eurų. Beveik pusę bendros Rusijos energijos išteklių pirkimų vertės šiandien sudaro suskystintos gamtinės dujos (SGD).

REKLAMA
REKLAMA

Septynios iš 27 Europos Sąjungos valstybių narių padidino importo vertę, lyginant su praėjusiais metais, įskaitant penkias šalis, kurios remia Ukrainą kare.

Pavyzdžiui, Prancūzija padidino Rusijos energijos išteklių pirkimus 40 proc. iki 2,2 mlrd. eurų, o Nyderlandai – 72 proc. iki 498 mln. eurų. 

Šiais metais Rusijos energijos išteklių importo vertė į Vengriją padidėjo 11 proc., į Belgiją – 3 proc., į Kroatiją – 55 proc., į Rumuniją – 57 proc., o į Portugaliją – 167 proc.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Didžiąją dalį importo – iš viso 5 mlrd. eurų – sudaro Vengrija ir Slovakija. Pastarosios palaiko glaudžius ryšius su Kremliumi ir atmeta bet kokias pastangas atsisakyti rusiškų dujų.

Naftos kainos (nuotr. SCANPIX)

Šalys pateikė priežastis

Belgija pareiškė, kad augimas susijęs su ES sankcijomis, kurios uždraudė reeksportuoti rusiškas SGD už bloko ribų. Tai reiškia, kad importuojamos SGD turi būti iškraunamos Belgijoje, o ne perkraunamos iš vieno laivo į kitą tolesniam transportavimui.

REKLAMA

Portugalijos energetikos ministerija pareiškė, kad šalis importavo tik nedidelį kiekį rusiško dujų ir kad per metus tiekiamas kiekis bus mažesnis nei 2024 m.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Paminėtina, kad nuo 2021 m. ES padarė didelę pažangą mažindama energetinę priklausomybę nuo Rusijos. 

2021 m. blokas importavo Rusijos energijos išteklių už daugiau nei 133 mlrd. eurų. Tai rodo, kad ES sumažino Rusijos energijos išteklių pirkimus maždaug 90 proc.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Europos Sąjungos vėliava (nuotr. SCANPIX)
Dėl sankcijų Rusijai susitarę ES lyderiai Briuselyje sieks pritarti naujai paskolai Ukrainai (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų