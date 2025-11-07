Ukrainoje konfiskuotas lėšas pavogęs policijos pareigūnas aptiktas gyvenantis miške

Pasak tyrėjų, pareigūnas, pažeisdamas įstatymus, savo kabinete laikė daiktinius įrodymus – pinigus įvairiomis valiutomis. Lėšas anksčiau buvo konfiskavę jo pavaldiniai ikiteisminio tyrimo metu ir jos turėjo būti pervestos į banką saugiam saugojimui. Lapkričio 3 d. pareigūnas nepasirodė darbe, o minėtos lėšos buvo dingusios iš jo kabineto.
Po trijų dienų policija rado vyrą – jis buvo įsirengęs laikiną prieglobstį miške Rivnės srityje. Tam jis įsigijo mikroautobusą, palapinę, elektros generatorių, didelį kiekį maisto ir įvairios įrangos ilgalaikiam gyvenimui miške.
Per kratas jo automobilyje ir „slėptuvėje“ teisėsaugos pareigūnai rado ir konfiskavo užsienio valiutos, kurios vertė viršija 12,6 mln. grivinų.
Pareigūnas buvo sulaikytas. Tyrimas tęsiamas, toliau aiškinamasi, kas nutiko likusiems pinigams. Įtariamajam pateikti kaltinimai itin didelio turto pasisavinimu piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi. Jam gresia laisvės atėmimas iki 12 metų ir turto konfiskavimas.
