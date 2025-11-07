 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainoje konfiskuotas lėšas pavogęs policijos pareigūnas aptiktas gyvenantis miške

2025-11-07 20:40 / šaltinis: ELTA
2025-11-07 20:40

Ukrainos valstybinio tyrimų biuro darbuotojai kartu su Nacionalinės policijos Vidaus saugumo departamento pareigūnais aptiko miške pasislėpusį vieno iš Kyjivo tyrimų policijos padalinių vadovą, pavogusį 13 mln. grivinų vertės konfiskuotas lėšas. Jis buvo apsigyvenęs miške Rivnės rajone.

Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos valstybinio tyrimų biuro darbuotojai kartu su Nacionalinės policijos Vidaus saugumo departamento pareigūnais aptiko miške pasislėpusį vieno iš Kyjivo tyrimų policijos padalinių vadovą, pavogusį 13 mln. grivinų vertės konfiskuotas lėšas. Jis buvo apsigyvenęs miške Rivnės rajone.

0

Pasak tyrėjų, pareigūnas, pažeisdamas įstatymus, savo kabinete laikė daiktinius įrodymus – pinigus įvairiomis valiutomis. Lėšas anksčiau buvo konfiskavę jo pavaldiniai ikiteisminio tyrimo metu ir jos turėjo būti pervestos į banką saugiam saugojimui. Lapkričio 3 d. pareigūnas nepasirodė darbe, o minėtos lėšos buvo dingusios iš jo kabineto. 

Po trijų dienų policija rado vyrą – jis buvo įsirengęs laikiną prieglobstį miške Rivnės srityje. Tam jis įsigijo mikroautobusą, palapinę, elektros generatorių, didelį kiekį maisto ir įvairios įrangos ilgalaikiam gyvenimui miške. 

Per kratas jo automobilyje ir „slėptuvėje“ teisėsaugos pareigūnai rado ir konfiskavo užsienio valiutos, kurios vertė viršija 12,6 mln. grivinų. 

Pareigūnas buvo sulaikytas. Tyrimas tęsiamas, toliau aiškinamasi, kas nutiko likusiems pinigams. Įtariamajam pateikti kaltinimai itin didelio turto pasisavinimu piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi. Jam gresia laisvės atėmimas iki 12 metų ir turto konfiskavimas.

