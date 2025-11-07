 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas paklausė Orbano, ar Ukraina gali laimėti – šis nepraleido progos apšmeižti Europą

2025-11-07 20:19
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-11-07 20:19

JAV prezidentas Donaldas Trumpas paklausė Vengrijos premjero Viktoro Orbano, ar Ukraina gali laimėti karą, rašo „Sky news“.

Kremliui naudingas Orbanas pasiūlė paleisti Europos Parlamentą (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas paklausė Vengrijos premjero Viktoro Orbano, ar Ukraina gali laimėti karą, rašo „Sky news“.

D. Trumpas žurnalistams pasakė, kad, jo nuomone, V. Orbanas supranta Rusijos režimo lyderį Vladimirą Putiną ir „labai gerai jį pažįsta“.

Orbanas nepraleido progos įgelti europiečiams

V. Orbanas laikomas bene artimiausiu V. Putino partneriu Europoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Manau, kad Viktoras jaučia, jog karas baigsis netolimoje ateityje“, – sako D. Trumpas.

V. Orbanas priduria, kad tuo yra „tvirtai įsitikinęs“ ir sako, kad klausimas yra, ar vakariečiai yra „vieningi, ar ne“.

„Problema yra ta, kad prezidentas deda didžiules pastangas, kurios yra tiesiog puikios ir labai teigiamos Europos žemynui ir visiems Europos žmonėms.

Bet tuo pačiu metu mes nesame vieningi, nes Briuselis ir europiečiai turi kitokį požiūrį į karą. Taigi vienintelė taikos siekianti vyriausybė yra Jungtinių Valstijų vyriausybė ir maža Vengrija Europoje“, – pareiškė jis.

V. Orbanas pareiškė, kad „visos kitos vyriausybės nori tęsti karą“, nes daugelis jų tiki, kad Ukraina gali laimėti.

Tada D. Trumpas kreipėsi į V. Orbaną ir paklausė, ar jis sakytų, kad Ukraina negali laimėti karo.

„Žinote, stebuklas gali įvykti“, – atsakė V. Orbanas.

„Taip, tai tiesa“, – pridūrė D. Trumpas.

 

Donaldas Trumpas sako svarstantis galimybę netaikyti sankcijų Vengrijai dėl rusiškos naftos pirkimo

JAV prezidentas D. Trumpas penktadienį Vengrijos ministrui pirmininkui V. Orbanui pareiškė, kad svarstys galimybę netaikyti sankcijų savo sąjungininkei dėl rusiškos naftos pirkimo.

„Mes tai svarstome, nes jam labai sunku gauti naftos ir dujų iš kitur. Kaip žinote, jie neturi priėjimo prie jūros“, – žurnalistams sakė su V. Orbanu Baltuosiuose rūmuose susitikęs D. Trumpas. 

Dešiniojo sparno atstovas V. Orbanas, dažnai kritikavęs likusią Europos Sąjungos (ES) dalį dėl Rusijai daromo spaudimo dėl invazijos į Ukrainą, teigė, kad rusų energija jo šaliai yra gyvybiškai svarbi.

V. Orbanas teigė paaiškinsiantis D. Trumpui, „kokios būtų pasekmės vengrų žmonėms ir Vengrijos ekonomikai, jei jie negautų naftos ir dujų iš Rusijos“.

„Nes mus aprūpina vamzdynai. Vamzdynas nėra ideologinis ar politinis klausimas. Tai fizinė realybė, nes neturime uosto(-ų)“, – sakė V. Orbanas.

