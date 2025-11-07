 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Vengrijai iš Trumpo – jokių sankcijų dėl rusiškos naftos: pareiškė, kad Orbanui labai sunku

2025-11-07 20:11 / šaltinis: BNS
2025-11-07 20:11

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį Vengrijos ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui pareiškė, kad svarstys galimybę netaikyti sankcijų savo sąjungininkei dėl rusiškos naftos pirkimo.

Rusiška nafta (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį Vengrijos ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui pareiškė, kad svarstys galimybę netaikyti sankcijų savo sąjungininkei dėl rusiškos naftos pirkimo.

REKLAMA
0

„Mes tai svarstome, nes jam labai sunku gauti naftos ir dujų iš kitur. Kaip žinote, jie neturi priėjimo prie jūros“, – žurnalistams sakė su V. Orbanu Baltuosiuose rūmuose susitikęs D. Trumpas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dešiniojo sparno atstovas V. Orbanas, dažnai kritikavęs likusią Europos Sąjungos (ES) dalį dėl Rusijai daromo spaudimo dėl invazijos į Ukrainą, teigė, kad rusų energija jo šaliai yra gyvybiškai svarbi.

V. Orbanas teigė paaiškinsiantis D. Trumpui, „kokios būtų pasekmės vengrų žmonėms ir Vengrijos ekonomikai, jei jie negautų naftos ir dujų iš Rusijos“.

„Nes mus aprūpina vamzdynai. Vamzdynas nėra ideologinis ar politinis klausimas. Tai fizinė realybė, nes neturime uosto(-ų)“, – sakė V. Orbanas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų