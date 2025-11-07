 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Pas Trumpą atvykęs Orbanas sulaukė komplimentų

2025-11-07 19:53 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-11-07 19:53

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas penktadienį susitiko su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, rašo „Sky news“.

Donaldas Trumpas ir Viktoras Orbanas (nuotr. SCANPIX)

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas penktadienį susitiko su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, rašo „Sky news“.

REKLAMA
0

D. Trumpas V. Orbaną priėmė Baltuosiuose rūmuose.

Trumpas Orbaną apipylė komplimentais

Priėmimo metu D. Trumpas negailėjo kolegai komplimentų.

„Jis atliko fantastišką darbą, jis yra labai įtakingas žmogus savo šalyje, bet jis taip pat yra mylimas“, – teigia D. Trumpas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jis valdo tikrai puikią šalį“, – priduria jis.

D. Trumpas V. Orbaną apibūdino kaip ypatingą asmenį.

„Esame čia, kad atvertume naują skyrių dvišaliuose Jungtinių Valstijų ir Vengrijos santykiuose“, – sako D. Trumpas.

Žodį tarė ir V. Orbanas. Jis pareiškė, kad karas Ukrainoje yra „svarbiausias klausimas mums“.

„Norėtume su jumis aptarti, kaip galime prisidėti prie jūsų taikos pastangų“, – nurodė jis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Zelenskis kreipėsi į Orbaną: nustokite blokuoti Ukrainos kelią į ES (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Prieš Orbano ir Trumpo susitikimą – griežta Zelenskio žinutė
Orbanas įsiuto: „Tokie politikai kaip Ursula von der Leyen įtraukė mus į karus“ (nuotr. SCANPIX)
Orbanas rezga naują planą: štai ką bandys padaryti susitikus su Trumpu (4)
Donaldas Trumpas, Viktoras Orbanas
Orbanas vyks į Vašingtoną: štai ką aptars su Trumpu (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų