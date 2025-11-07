Pas Trumpą atvykęs Orbanas sulaukė komplimentų

D. Trumpas V. Orbaną priėmė Baltuosiuose rūmuose.
Trumpas Orbaną apipylė komplimentais
Priėmimo metu D. Trumpas negailėjo kolegai komplimentų.
„Jis atliko fantastišką darbą, jis yra labai įtakingas žmogus savo šalyje, bet jis taip pat yra mylimas“, – teigia D. Trumpas.
„Jis valdo tikrai puikią šalį“, – priduria jis.
D. Trumpas V. Orbaną apibūdino kaip ypatingą asmenį.
„Esame čia, kad atvertume naują skyrių dvišaliuose Jungtinių Valstijų ir Vengrijos santykiuose“, – sako D. Trumpas.
Žodį tarė ir V. Orbanas. Jis pareiškė, kad karas Ukrainoje yra „svarbiausias klausimas mums“.
„Norėtume su jumis aptarti, kaip galime prisidėti prie jūsų taikos pastangų“, – nurodė jis.
