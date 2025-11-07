 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

FIFA įsteigė „Taikos prizą“: apdovanojimas atiteks Donaldui Trumpui?“

2025-11-07 19:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-07 19:19

FIFA neseniai pristatė naują „Taikos prizą“, kuris bus įteikiamas pirmą kartą 2025 m. gruodžio 5 d. per 2026 m. pasaulio futbolo čempionato burtų traukimo ceremoniją Vašingtone.

Donaldas Trumpas | Scanpix nuotr.

0

Pasak pranešimo, šis apdovanojimas skiriamas asmenims, kurie atliko išskirtinius ir ypatingus veiksmus taikos labui bei sujungė žmones iš viso pasaulio. FIFA prezidentas Gianni Infantino pabrėžė, kad futbolas reiškia taiką, o šis prizas pripažins reikšmingas pastangas, skatinančias vienybę ir viltį ateities kartoms.

Spekuliacijos apie galimą pirmąjį šio apdovanojimo laureatą pakurstė gandus, kad tai galėtų būti JAV prezidentas Donaldas Trumpas. G. Infantino atvirai pripažino asmeninę draugystę su Trumpu ir pabrėžė jo didžiulį palaikymą rengiant pasaulio čempionatą JAV, Kanadoje ir Meksikoje.

„Jis turi nepaprastą energiją, tobulai atlieka savo pažadus, dažnai išreiškia tai, ką galvoja dauguma, bet nedrįsta pasakyti, – kalbėjo Infantino. – Tai yra dalis jo sėkmės.“

Toks apdovanojimas yra FIFA atsakas į D. Trumpo nesėkmingą Nobelio taikos premijos siekimą, kuris sulaukė kritikos dėl politinių motyvų.  

