TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Reuters“: iš ES šalių – milijardai eurų Putino karo mašinai Ukrainoje

2025-10-10 23:12 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-10 23:12

Europos Sąjungos (ES) šalys yra oficialios Kyjivo sąjungininkės kovoje su Rusija. Tuo pat metu dalis jų padidino Rusijos energijos išteklių importą, kuris Maskvai atneša milijardus eurų karui Ukrainoje tęsti, praneša „Reuters“.

Ekspertai nustatė, kad per pirmuosius aštuonis 2025 m. mėnesius šios šalys importavo energijos išteklių iš Rusijos už daugiau nei 11 mlrd. eurų. Beveik pusę bendros Rusijos energijos išteklių pirkimų vertės šiandien sudaro suskystintos gamtinės dujos (SGD).

Septynios iš 27 Europos Sąjungos valstybių narių padidino importo vertę, lyginant su praėjusiais metais, įskaitant penkias šalis, kurios remia Ukrainą kare.

Pavyzdžiui, Prancūzija padidino Rusijos energijos išteklių pirkimus 40 proc. iki 2,2 mlrd. eurų, o Nyderlandai – 72 proc. iki 498 mln. eurų. 

Šiais metais Rusijos energijos išteklių importo vertė į Vengriją padidėjo 11 proc., į Belgiją – 3 proc., į Kroatiją – 55 proc., į Rumuniją – 57 proc., o į Portugaliją – 167 proc.

Didžiąją dalį importo – iš viso 5 mlrd. eurų – sudaro Vengrija ir Slovakija. Pastarosios palaiko glaudžius ryšius su Kremliumi ir atmeta bet kokias pastangas atsisakyti rusiškų dujų.

Šalys pateikė priežastis

Belgija pareiškė, kad augimas susijęs su ES sankcijomis, kurios uždraudė reeksportuoti rusiškas SGD už bloko ribų. Tai reiškia, kad importuojamos SGD turi būti iškraunamos Belgijoje, o ne perkraunamos iš vieno laivo į kitą tolesniam transportavimui.

Portugalijos energetikos ministerija pareiškė, kad šalis importavo tik nedidelį kiekį rusiško dujų ir kad per metus tiekiamas kiekis bus mažesnis nei 2024 m.

Paminėtina, kad nuo 2021 m. ES padarė didelę pažangą mažindama energetinę priklausomybę nuo Rusijos. 

2021 m. blokas importavo Rusijos energijos išteklių už daugiau nei 133 mlrd. eurų. Tai rodo, kad ES sumažino Rusijos energijos išteklių pirkimus maždaug 90 proc.

