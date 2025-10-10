Staiga nusisuko nuo Putino? Norėjo parodyti įtaką, bet gavo „antausį“

Pirmoji Rusijos ir arabų šalių konferencija turėjo įvykti Maskvoje spalio 15 d. Kremlius ją laikė viena iš svarbiausių metų užsienio politikos iniciatyvų, kuria siekė parodyti Vakarų lyderiams, ypač JAV prezidentui Donaldui Trumpui, kad Rusija turi paramą ir įtaką arabų pasaulyje.
Paskutinės minutės atšaukimas yra nuviliantis, bet Kremlius yra įsitikinęs, kad renginį galima bus perkelti į vėlesnę datą, leidiniui sakė su pasirengimu susitikimui susijęs šaltinis.
„Tai priklausys nuo to, kaip situacija klostysis įgyvendinant Trumpo planą“, – apie galimą susitikimo datos pakeitimą sakė V. Putino patarėjas užsienio politikos klausimais Jurijus Ušakovas vaizdo įraše, paskelbtame „Telegram“ platformoje.
„Pažiūrėsime, ką pasiūlys mūsų arabų draugai“, – pridūrė jis.
Penktadienį Rusijos lyderis pareiškė, kad atidėjimas buvo jo iniciatyva.
Smūgis Putinui
Anot „Bloomberg“, šis atidėjimas rodo, kad didžioji dalis arabų pasaulio dabar yra labiau suinteresuota užmegzti ryšius su D. Trumpu, kuris vis labiau nusivylęs V. Putino atsisakymu nutraukti karą Ukrainoje.
Rusija rengėsi šiam viršūnių susitikimui bent jau nuo balandžio, kai V. Putinas pirmą kartą paskelbė apie šį planą. Kremlius pakvietė 22 arabų valstybių vadovus į forumą, kuris turėjo vykti pagal šūkį „bendradarbiavimas taikos, stabilumo ir saugumo labui“.
Spalio 3 d. buvo paleista šiam viršūnių susitikimui skirta interneto svetainė. Tačiau iki antradienio tik keli lyderiai patvirtino savo dalyvavimą.
Penktadienį Kremlius pasiūlė viršūnių susitikimą perkelti į lapkritį.
Trumpo įtaka arabų lyderiams
Ketvirtadienį D. Trumpas pagrasino Rusijai taikyti daugiau sankcijų. Tuo pat metu jis gyrė arabų lyderius už pagalbą siekiant pažangos su „Hamas“ pastarosiomis savaitėmis.
Praėjusį mėnesį JAV prezidentas susitiko su arabų šalių atstovais Niujorke, o diskusijos pasirodė esąs labai svarbios, kad Vašingtonas galėtų pasiūlyti taikos susitarimą, kurį tikėtina, kad priims abi pusės.
