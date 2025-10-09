Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Patikėkite, Kremlius tikrai suprastų“ – pasiūlė, kaip Lietuva ir kitos NATO šalys galėtų paveikti Putiną

2025-10-09 18:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-09 18:00

Vis dažniau pasirodantys dronai virš Europos oro uostų, kalbos apie galimą planuojamą Rusijos invaziją į NATO šalis bei netikėtas Vokietijos buvusios kanclerės Angelos Merkel pasakytas kaltinimas Europos Sąjungos Rytinio flango šalims dėl Rusijos įsiveržimo į Ukrainą yra tik keletas pastarosios savaitės įvykių. Bet tikrų naujų sutarimų dėl dronų sienos ar tolimesnių veiksmų tarp valstybių nėra.

Vis dažniau pasirodantys dronai virš Europos oro uostų, kalbos apie galimą planuojamą Rusijos invaziją į NATO šalis bei netikėtas Vokietijos buvusios kanclerės Angelos Merkel pasakytas kaltinimas Europos Sąjungos Rytinio flango šalims dėl Rusijos įsiveržimo į Ukrainą yra tik keletas pastarosios savaitės įvykių. Bet tikrų naujų sutarimų dėl dronų sienos ar tolimesnių veiksmų tarp valstybių nėra.

REKLAMA
5

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip turėtume vertinti visą situaciją ir į ką verta atkreipti dėmesį, TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su politologu Linu Kojala.

REKLAMA
REKLAMA

Donaldas Trumpas užsiminė apie „Tomahawk“ tiekimą Ukrainai, bet toliau mes jokio sprendimo negirdime. Kodėl taip yra ir kas čia vyksta?

REKLAMA

Šiek tiek prie to spėjome įprasti. Donaldas Trumpas daug kalbėjo ir apie sankcijas Rusijai, kurias ketina įvesti, bet dviejų savaičių terminai vis atidedami ir atidedami. Šia prasme matome tokį tęstinumą D. Trumpo politikos, bet bent jau pasikeitė naratyvas.

Prisiminkime, prieš kelis mėnesius įsivaizduoti, kad D. Trumpas kalbėtų apie naujos ginkluotės Ukrainai tiekimą. Tokios, kurios, beje, nedavė ir Joe Bideno administracija, bijodama tam tikrų rizikų. Tai jau yra proveržis ir, aišku, tikėsimės, kad artimiausiu metu tai bus realizuojama praktiškai.

REKLAMA
REKLAMA

Šiomis dienomis mes girdime, kad ir eurokomisaras A. Kubilius sako, kad Kremlius svarsto galimos invazijos į NATO scenarijų. Jis remiasi Vokietijos žvalgyba, kuri sako turinti įrodymų, kad Kremlius diskutuoja apie tokį išpuolį. Taip pat buvęs NATO generalinis sekretorius G. Robertsonas paragino britus pradėti ruoštis dideliam konfliktui ir pasiruošti namų ūkiuose, pavyzdžiui, kaupti žvakes. Jeigu taip atsakingi žmonės sako, ar tai reiškia, kad ta grėsmė kažkaip padidėjo?

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ne, aš manau, kad tai yra nuoseklus konstatavimas, kad grėsmė egzistuoja, jog Rusijos planai neapsiriboja tik Ukraina. Tą mes girdime jau ne vienerius metus ir, tiesą sakant, atvirai deklaruoja ir Vladimiras Putinas bei jo artimiausia aplinka. Tai šia prasme turime ilgalaikę grėsmę, kuriai atremti reikės ilgalaikių priemonių.

REKLAMA

Aš tokią retoriką pirmiausiai suprantu kaip bandymą mobilizuoti. Mobilizuoti šalis ne tokias, kaip Lietuva ar Lenkija, kurios ir taip skiria daug gynybai ir supranta, kokioje geopolitinėje aplinkoje gyvena, bet galbūt labiau piečiau, į Vakarus esančias Europos šalis, kuriose grėsmės supratimas šiek tiek skiriasi.

Ir mes matome, kad tikrai ne visoms Europos valstybėms atrodo, kad Rusijos agresija prieš Ukrainą yra egzistencinė grėsmė ir joms pačioms.

REKLAMA

Tad šia prasme, aš manau, mums labai svarbu stiprinti tą naratyvą, tą pasakojimą apie tai, kas vyksta Ukrainoje, ir apie tai, kas gresia NATO rytinio sparno valstybėms ir kokią įtaką tai turėtų, neduok Dieve, kada nors nutiktų tokia agresija visai Europai.

Ir aš manau, kad Rusija šiek tiek lengvina mūsų darbą, nes dronų įsiveržimai į NATO rytinio sparno valstybių teritoriją, lėktuvų stabdymai Miunchene ar Kopenhagoje parodo, kad ypač šiais laikais kalbėti tik apie grėsmes Baltijos šalims ir Lenkijai nėra prasmės. Grėsmės kyla visoms NATO ir Europos Sąjungos valstybėms.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jūs dabar pats kalbate apie dronų įsiveržimą. Dabar minėti dronai skraido ir virš Danijos, Norvegijos, Vokietijos, bet dėl dronų sienos taip NATO ir nesusitarė. Kaip tada tai žiūrėti? 

Manau, turime suprasti, kad nėra sprendimo rakto, nėra vienos priemonės, kurią įgyvendinus šitos grėsmės nebeliktų.

Ir apskritai oro gynyba plačiąja to žodžio prasme – kalbu ir apie dronus, ir apie įsiveržimus į NATO oro erdvę naudojant naikintuvus – yra ta vieta, kurią galima vadinti NATO silpnąja vieta.

REKLAMA

Mes nesame pajėgūs 100 proc. atremti šitų iššūkių. Daug metų neinvestavome į oro gynybos sistemas. Atrodė, kad jų apskritai nereikės, o dabar jos tampa numeris vienas prioritetu pirmiausiai pačiai Ukrainai, taip pat, pavyzdžiui, Izraeliui, bet taip pat ir NATO Europos valstybėms.

Plius, technologijų ciklas, inovacijų ciklas šitoje srityje yra itin spartus. Tie dronai, kurie skraidė prieš pusmetį ar metus, dabar jau yra pasenę. Vadinasi, ir priemonės, kurios buvo orientuotos, pavyzdžiui, į tų dronų atrėmimą, nebūtinai yra pačios efektyviausios. 

REKLAMA

Bet ar tai nerodo ir platesnės situacijos, kad to sprendimo NATO nepriima? 

Ko trūksta, tai galbūt asimetrinio atsako, nes, kaip ir minėjau, su dronais dorotis bus sunku. Tą reikia daryti, investuoti ir, aš manau, kad judama teisinga linkme. Bet Rusijai reikia parodyti, kad veikia atgrasymas. Tai yra paraginti Rusiją permąstyti, ar tokie veiksmai neiššauks tokio atsako, kuris Kremliui būtų tiesiog per brangus. Tai čia galėtų suveikti ir ne su dronais susiję mechanizmai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pavyzdžiui, žinome Europos Sąjungoje esančius įšaldytus apie 190 milijardų eurų Rusijos finansinių aktyvų. Jų panaudojimas vis dar yra vidinis Europos Sąjungos diskusijų objektas. Kodėl?

Atrodytų tai irgi galėtų būt atsakas siunčiant Rusijai žinią. Aha, jūs atakuojate mus dronais, jūs, aišku, bombarduojate ir naikinate Ukrainą. Mes galime atimti šitą turtą, kurį panaudosime tam, kad stiprintų Ukrainos gynybinius pajėgumus. Ir patikėkite, Kremlius tikrai suprastų, į ką reaguojama. 

REKLAMA

Pastarosiomis dienomis mes išgirdome ir Angelos Merkel kritiką Baltijos šalims ir Lenkijai. Kaip jūs vertinate tokią kritiką ir dabar Lenkijos, Latvijos vadovų ir Dalios Grybauskaitės pasisakymus apie tai? 

Na, A. Merkel žodžiai neįtikino. Aš perskaičiau visą juos interviu išrašą ir tie teiginiai, kurie orientuoti į tai, kad 2021-iais metais esą Lenkija ir Baltijos šalys galbūt neleido Europos Sąjungai pasiekti bendros pozicijos Rusijos atžvilgiu ir sukurti aukščiausio lygio dialogą su Rusija, turbūt nėra pagrindinė priežastis, dėl kurios Rusija netrukus po kelių mėnesių atakavo Ukrainą.

REKLAMA

Net ir Angelos Merkel darbo metu matėme Rusiją telkiant karius aplink Ukrainą ir būtent Angela Merkel vystė, pavyzdžiui, „Nordstream 2“ projektą, apie kurį tame interviu pati nemini. Tą juk irgi galime laikyti dialogo su Rusija forma, nes yra stiprinami ekonominiai ryšiai.

Tai aš sakyčiau, kad tas interviu yra gera iliustracija, kaip politikas nori pateisinti savo sprendimus, nori pateisinti, kodėl elgiasi taip, o ne kitaip būdamas ar būdama valdžioje. Bet nebūtinai atsižvelgti į tą kontekstą, kuriame galima būtų ir savikritiškiau pažvelgti į kai kuriuos priimtus sprendimus.

REKLAMA
REKLAMA

Ką aš dar paminėsiu, aišku, Angela Merkel tikrai svarbi ir Lietuvai. Būtent jos darbo metu Lietuvoje buvo pirmą kartą dislukuoti vokiečių kariai, kurie dabar po truputėlį virsta visa brigada. Tai negalime sakyti, kad A. Merkel priėmė tik neteisingus sprendimus Rusijos atžvilgiu.

Visą pokalbį su politologu žiūrėkite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
CNN: Europa bijo, kad jau kariauja, tačiau JAV į tai žiūri pro pirštus (7)
Angela Merkel (nuotr. SCANPIX)
„Būkime atviri – nei Baltijos šalys, nei lenkai neturi tiek įtakos“: Ukrainos diplomatas atsakė Merkel (48)
Angela Merkel ir karas Ukrainoje (tv3.lt koliažas)
Žygimantas Pavilionis apie Angelą Merkel: „Aš manau, ji tiesiog atiduotų Ukrainą“ (114)
Nerimą keliantis vaizdas Švedijoje: virš karinės bazės – nežinomi dronai (nuotr. SCANPIX)
Pavojingi incidentai Europos danguje: atskleidė, koks rusų pareigūnas gali būti už juos atsakingas (11)
Spalio 9 d. TV3 Žinios. „Nemuno aušros“ reitingai kyla – pranoko demokratus: „Dramose Žemaitaitis ir jo partija jaučiasi puikiai“
Spalio 9 d. TV3 Žinios. Pentagonas ruošiasi nutraukti paramą Baltijos šalims: „Amerika nemėgsta lūzerių, ir tą reikia mums irgi įsisavinti“
Spalio 9 d. TV3 Žinios. Ketina mažinti Cichanouskajos apsaugos lygį: prie režimo griūties ir pokyčių Baltarusijoje Cichanouskajos veikla neprisidėjo niekuo
Spalio 9 d. TV3 Žinios. Žemaitaitis vis dar nepateikė kandidato į kultūros ministro postą – Ruginienė piktinasi: „Man jau atsibodo“
Spalio 9 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su NKVC vadovu Vilmantu Vitkausku
Spalio 9 d. TV3 Žinios. Lietuvos orai nusitaikė į sodininkus: „Ieškome šiemet obuolių, taip, kaip grybų“
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Išardė didžiausią „iPhone“ vagišių tinklą: vogtus telefonus pardavinėjo už 5 tūkst. eurų
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Socialdemokratai susikirto su Žemaitaičiu: „Laurų gatvėje gyvenantis žmogus lygina svietą. Ir kariauja su buržuazija“
Spalio 8 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Linu Kojala
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Gražulis išgirdo nuosprendį už LGBT žmonių niekinimą: teisme surengė tikrą šou
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Tarptautinis tyrimas atskleidė kraupią statistiką: kodėl tiek mažai žmonių nori būti mokytojais?
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Palikdamas ministeriją Adomavičius privirė košės Žemaitaičiui: gali grėsti baudžiamoji atsakomybė?
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Mobilizacijos pratybos Lietuvoje – su nemaloniomis žiniomis: evakuoti žmonių į Lenkiją nebūtų su kuo
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Prieš Vėlines – naujų žvakučių bumas: žmonės negaili ir po 30 eurų
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Lyčiai neutralūs tualetai Lietuvoje gali virsti realybe: galės naudotis tiek berniukai, tiek mergaitės
Spalio 7 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su buvusiu Seimo pirmininku Arūnu Valinsku
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Kovotojai prieš miškų kirtimą susirėmė su urėdijos pareigūnais
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Pensijos didės 80-90 eurų, tačiau senjorų tai netenkina: „Viskas be perstojo brangsta“
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Pirmadienio naktį – kosminis šou danguje: pilnaties vaizdas užbūrė daugelį pasaulio gyventojų
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Irmos Gajauskaitės byla įstrigo: valstybės advokatas nesusikalba su politinę karjerą tęsti ketinančia skandaliste
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Aiškėja, kaip buvęs kariuomenės vadas taisydamas dantis sutaupė 4 tūkstančius eurų
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Policija fiksuoja augantį nepilnamečių sukeltų avarijų skaičių: transporto priemones perka tėvai
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Už lietuvių pamėgtas sveikuoliškas uogas teks mokėti daugiau: pardavėjai skundžiasi itin prastu derliumi
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Dažnėjantys kontrabandiniai balionai kelia vis daugiau problemų: „Atsakomybė jau bus rimta“
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Dialogais sprendimų ieškojusi Angela Merkel apkaltino Baltijos šalis ir Lenkiją trukdymu derėtis su Rusija
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Kultūros ministro postui atlaisvėjus politikai jau matuoja naują pavardę
Spalio 6 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis dirigentu Gintaru Rinkevičiumi
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Latvija ir Švedija mažina PVM maistui – Lietuvoje pažadai atidedami
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Kalėjime sėdintys sukčiai iš močiučių išviliojo tūkstantines sumas: senjorė atskleidė, kaip ją apgavo
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Ieškantiems Helovyno pramogų – šiurpinantis siaubo parkas prie Kauno: prireiks ne tik stiprios širdies, bet ir kojų
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Štai kaip Ukrainos ūkininkai ginasi nuo dronų: kovodamas žuvo vienas iš jų
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Atskleidė, kiek kišenpinigių skirti vaikui yra normalu: mokiniai turi suprasti savo išlaidų pasekmes
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Į šią prekę lietuviai investuoja vis daugiau: kainos siekia iki 9000 eurų
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Naktį uždaryta oro erdvė virš Vilniaus oro uosto, lėktuvai negalėjo nei kilti, nei leistis
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Naujas Poderskio postas lydimas įtarimų: „To nesu matęs istorijoje“
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Svarbi žinia dėl Vilniaus oro uosto veiklos: atšaukti šeši skrydžiai
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Prie Širvintų per avariją sudegė vairuotojas: aiškėja sukrečiančios įvykio detalės
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Po „sustabdyto perversmo“ Sakartvelo premjeras žada suimti opozicijos narius
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Žemaitaitis apie kultūrininkų streiką: baubė nieko bendro su kultūra neturintys rėksniai
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Rusijos dronai pataikė į automobilius Charkivo rajone: žuvo du vyrai, sužeista savanorė
Spalio 4 d. TV3 Žinios. Avarija prie Vilniaus oro uosto: senyva moteris supainiojo greičio pedalą su stabdžiais
Spalio 4 d. TV3 Žinios. Penktadienio vakarą – du dideli gaisrai Vilniuje: užtverta Dzūkų gatvė
Spalio 4 d. TV3 Žinios. Miuncheno oro uoste pastebėti dronai vėl sutrikdė skrydžius
Spalio 4 d. TV3 Žinios. „Hamas“ pasirengusi derėtis dėl paliaubų Gazos Ruože
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Greitai išsipildys dar viena ateities vizija: pamatykite, kaip atrodo pirmeji skraidantys automobiliai
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Mažas grybų derlius slogina grybautojų nuotaikas: „Gali būti ir sezono pabaiga“
Spalio 3 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Linu Kojala
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Savaitę spaudimą atlaikęs Ignotas Adomavičius tarė sudie Kultūros ministro pareigoms
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Rusijos provokacijoms stiprėjant Europos lyderiai supranta tik viena: atstumas nuo fronto – nuo karo neapsaugo
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Istorikai ginčijasi, ar Romoje naujai atrastas Lietuvos vardo paminėjimas yra tikras: pamatykite patys
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Lietuvos totorių ir musulmonų kova dėl išlikimo: taikosi į naują totorių mečetę
Spalio 2 d. TV3 Žinios. Lenkijoje sustabdytas Rusijos teroro išpuolis – sprogmenis slėpė kukurūzų skardinėse
Spalio 2 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su premjere Inga Ruginiene
Spalio 2 d. TV3 Žinios. Didmiesčio eismas – iššūkis studentams: Kaunas atsako edukacija
Spalio 2 d. TV3 Žinios. Ministerijoje dingusi Ukrainos vėliava – atsirado, Adomavičius nurodo, kur ji buvo
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Po šalnų darže pamačiusi šį radinį ūkininkė liko sužavėta: šį gėrį vadino auksu
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Menininkai atkirto nekviestam Adomavičiui: „Fašistinių pažiūrų grupė negali veikti šitoje valstybėje“
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Iš Dovilės Šakalienės komandos traukiasi jau ne pirmas darbuotojas: „Aš esu ir reikli, ir darboholikė“
Spalio 1 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politinės komunikacijos specialistu Linu Kontrimu
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Skelbia, kam ir kiek teks mokėti už NT: labiausiai nukentės nuomininkai
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Vievio globos namuose senjorai sugrąžinti į jaunystę tokiu būdu: „Stebiuosi žmonių sugebėjimu“
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Iš alytiškės tarnybos paėmė 25 siaubingomis sąlygomis laikytus augintinius
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Diana Nausėdienė susitiko su krūties vėžiu sergančiomis moterimis: „Mielosios, tikrinkite, nebijokite“
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Karveliškių kapinėse palaidoti vieniši žmonės: tarp jų – ir 75-erių japonas
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Rusakalbiai pavežėjai nerodo didelio noro kalbėti lietuviškai: „Ne problema persikelti į Latviją“
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su krašto apsaugos viceministru Karoliu Aleksa
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Vokiečių vaikai jau mokosi Vilniuje – mokykla siūlo dalelę gimtinės
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Opozicija spaudžia Šakalienę: kodėl derybos dėl poligono stringa, o vadovai traukiasi?
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Nausėda bando kalbėtis su kutūrininkais – ar bus pasiektas kompromisas?
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Kinai bando pakartoti „Labubu“ sėkmę: „Dabar Kinija turi ir tiekimą, ir kūrybiškumą“
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Lietuva stiprina gynybą nuo dronų – planuotų pusės mlrd. eurų investicijų neužteks
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Prostatos vėžys diagnozuojamas per vėlai – mirčių būtų mažiau, jei vyrai tikrintųsi
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Vokietijos gynybos ministras Rukloje: „Esame pasirengę apginti Baltijos regioną“
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Ukrainietis, kaltinamas teroro aktu Vilniuje, pripažino kaltę – siūloma sušvelninta bausmė
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Vytautas Landsbergis ligoninėje: Prašau nesidžiaugti – aš dar gyvas
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Kretingos meras kaltina aplinkosaugininkus: Ar gamta svarbiau už žmogų?
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Ekspertas atskleidė ar šiemet sulauksime „bobų vasaros“
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Ar erotinio pobūdžio reklamos daro įtaką vaikams? Kviečia eiti doros keliu
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. 4 vaikus viena auginanti Marytė atvira – ne visi darbdaviai nori ją priimti dirbti: „Nes sunkumai, kai suserga“
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ - pokalbis su naujuoju finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Štai su kokiu didžiausiu iššūkiu susiduria naujasis kultūros ministras: „Labai liūdna“
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Įvardijo ir palygino senąsias ir naująsias šildymo kainas: įspėjo vieno miesto gyventojus
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Motociklų vairuotojai perpildė gyventojų kantrybės taurę: Garsas, lyg važiuotų per galvą
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Vilniaus meras žada dovanas tiems, kurie registruosis sostinėje: štai ką galėsite gauti
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Rudens pramogoms lietuvius jau vilioja Moliūgų kiemas: pasakė, kodėl šiemet neleis maitinti galvijų
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Dyzeliną ir benziną tuoj pakeis vandenilis? Lietuvoje jau diegiama šinaujovė
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Los Andžele – pribloškianti pramoga komiksų parodoje: pokalbis su mirusiu menininku ne visiems pasirodė etiška
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Kaktomuša su senjoro automobiliu atėmė vyro gyvybę: „Kai jį išiminėjo, kojos liko mašinoje
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Vaistai šiai ligai taps kompensuojami – ligoniai netveria džiaugsmu: „Vaikas atgavo apetitą, jis nebedūsta“
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Sveikatos apsaugos ministerija siekia, kad gydytojai galėtų teikti nuotolines konsultacijas: tai patinka ne visiems
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Lietuvoje – nerimą kelianti tendencija: kai kurių paukščių gali išvis nebelikti
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Vilniaus savivaldybėje – pūkuotas šeimininkas: juodą katinėlį galima sutikti net mero kabinete
Rugsėjo 28 d. TV3 Žinios. Moldovoje vandenis ir vėl drumsčia prorusiškos jėgos: kai kurie jau skelbia pergalę
Rugsėjo 28 d. TV3 Žinios. Kruvina rusų ataka Ukrainoje: smogė taip, kad naikintuvus pakėlė ir Lenkija
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Vyras padūrė savo žmoną, o paskui ir pats nusižudė: tai padarė dėl šios 1 priežasties
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Pamatykite: minusius vyrus iš važiuojančio automobilio apipurškė dujomis
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Adamkus atsidūrė ligoninėje: prezidento būklė – stabili
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Šalia Filipavičiaus garažo užrakinta 18 metų mergina šaukėsi pagalbos: „Pavartoja ir durnavoja“
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Atskleisti politikų reitingai – Žemaitaičio nepopuliarumą aplenkė šis žmogus: „Nusipelnė“
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Kultūros ministras kalbą apie menininkus apipynė melu: minėtas „draugas“ tikina jo nepažįstantis
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų