Vežėjai nepritaria numatomam algų didinimui – įspėja, kad dėl to augs kainos

Daugelio vairuotojų alga netiesiogiai priklauso nuo minimalios mėnesinės algos (MMA).
Mat pagal dabartinę tvarką, kai žmogaus darbo užmokestis yra lygus arba didesnis už 1712,70 euro (t. y. MMA x 1,65), tuomet visa jam išmokama dienpinigių suma neapmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu.
Be to, už dienpinigius nereikia mokėti ir socialinio draudimo įmokų „Sodrai“.
Jeigu darbuotojui mokamas atlyginimas yra mažesnis, tuomet juos įdarbinantys vežėjai turi mokėti daugiau mokesčių.
Taigi, kiekvieną kartą, kai Lietuvoje didinama MMA, didėja ir suma, kurią vežėjai turėtų mokėti vairuotojams norėdami išvengti didesnių mokesčių.
Gąsdina didesnėmis kainomis
Netrukus Vyriausybė turėtų patvirtinti didesnę MMA 2026 m. Pagal projektą, ji turėtų pakilti 115 eurų – nuo dabartinių 1038 eurų iki 1153 eurų.
Dėl to tokio padidinimo savo pastabas pateikė ir Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“. Pasak jos pranešimo, „spartus MMA augimas gali branginti paslaugas ir mažinti konkurencingumą“.
Asociacijos vertinimu, toks didinimas esą neproporcingai padidintų darbo sąnaudas ir dar labiau iškreiptų konkurencines sąlygas tarp transporto ir kitų ekonomikos sektorių.
„Transporto įmonės jau dabar moka vienus didžiausių minimalių atlyginimų šalyje – transporto sektoriui taikomas 1,65 MMA koeficientas, todėl faktinis minimalus atlygis siekia 1 712,70 euro bruto. Jei 2026 m. MMA būtų padidintas iki siūlomo lygio, ši suma išaugtų iki 1 902,45 euro.
Toks augimas taptų dar viena našta vežėjams ir mažintų jų konkurencingumą tarptautinėje rinkoje, kurį paskutiniais metais sparčiai prarandame“, – pranešime žiniasklaidai cituojamas „Linavos“ prezidentas Erlandas Mikėnas.
Algų didinimą siūlo susieti su našumu
Asociacija pabrėžia, kad transporto įmonės jau susiduria su didėjančiais kaštais dėl „Mobilumo paketo“ įgyvendinimo, brangstančio kuro bei kelių mokesčių, todėl papildomas MMA didinimas tik dar labiau apsunkintų sektoriaus padėtį.
„Reikia subalansuoto sprendimo, kuris leistų darbuotojams uždirbti daugiau, bet kartu išlaikytų įmonių konkurencingumą. Tai galima pasiekti per NPD didinimą ir sąžiningesnį MMA skaičiavimo principą“, – mano „Linavos“ generalinis sekretorius Narūnas Raulinaitis.
Pagal naujausius Europos Sąjungos duomenis, Lietuva pagal minimalų atlygį transporto sektoriuje šiuo metu užima 7 vietą ES. Mūsų šalį lenkia tik Vakarų Europos valstybės – Liuksemburgas, Nyderlandai, Airija, Vokietija, Belgija ir Prancūzija. Lietuva neva aplenkia tokias šalis kaip Ispanija, Slovėnija, Portugalija ar Lenkija.
Taigi „Linava“ siūlo atsisakyti MMA kėlimo 2026 metais ir ateityje nustatyti, kad MMA augimo tempas negalėtų viršyti pastarųjų trejų metų darbo našumo augimo vidurkio.
Taip pat siūloma pakeisti MMA skaičiavimo formulę, įtraukiant darbo našumo rodiklį ir pririšant didinimą prie konkrečios sumos, o ne automatinio 1,65 koeficiento (pvz., 680 eurų, kaip šiuo metu). Tai užtikrintų, kad vairuotojų atlyginimai išliktų aukštesni, tačiau augimo našta įmonėms nebūtų neproporcingai didesnė.
Be to, darbuotojų pajamų didinimą, reikėtų užtikrinti per neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) kėlimą, siekiant per kelerius metus jį priartinti prie MMA.
Asociacijos teigimu, tokia kryptis padėtų išlaikyti Lietuvos ekonomikos konkurencingumą, skatintų investicijas ir sudarytų sąlygas tvariam atlyginimų augimui visoje ekonomikoje.