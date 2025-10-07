Kalendorius
Spalio 7 d., antradienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Latvijoje nuo kitų metų didės MMA: štai kiek

2025-10-07 15:08 / šaltinis: BNS
2025-10-07 15:08

Minimalus mėnesinis atlyginimas (MMA) Latvijoje 2026 metais bus padidintas 40 eurų iki 780 eurų, parodė Gerovės ministerijos mėnesio pradžioje parengtas reglamento projektas.

Latvija mokyklose įveda karinį mokymą: ruošiasi galimoms grėsmėms (nuotr. SCANPIX)

Minimalus mėnesinis atlyginimas (MMA) Latvijoje 2026 metais bus padidintas 40 eurų iki 780 eurų, parodė Gerovės ministerijos mėnesio pradžioje parengtas reglamento projektas.

REKLAMA
0

Neapmokestinamas pajamų dydis (NPD) kitąmet taip pat padidės 40 eurų – nuo 510 iki 550 eurų per mėnesį. 

Ministerija pažymėjo, kad minimalų atlyginimą gaunančių asmenų dalis pernai sumažėjo iki 15,3 proc. ir buvo mažiausia per penkerius metus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Statistikos tarnybos duomenimis, 2024 metais minimalų atlyginimą arba mažiau gavo vidutiniškai 117,895 tūkst. darbuotojų, arba 15,3 proc., o tai yra 4,1 procentinio punkto mažiau nei trejais metais anksčiau, kai tokių asmenų dalis sudarė 19,4 proc. dirbančiųjų.

Latvijoje pernai dirbo iš viso 816,545 tūkst. žmonių.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų