Latvijoje nuo kitų metų didės MMA: štai kiek

Neapmokestinamas pajamų dydis (NPD) kitąmet taip pat padidės 40 eurų – nuo 510 iki 550 eurų per mėnesį.
Ministerija pažymėjo, kad minimalų atlyginimą gaunančių asmenų dalis pernai sumažėjo iki 15,3 proc. ir buvo mažiausia per penkerius metus.
Statistikos tarnybos duomenimis, 2024 metais minimalų atlyginimą arba mažiau gavo vidutiniškai 117,895 tūkst. darbuotojų, arba 15,3 proc., o tai yra 4,1 procentinio punkto mažiau nei trejais metais anksčiau, kai tokių asmenų dalis sudarė 19,4 proc. dirbančiųjų.
Latvijoje pernai dirbo iš viso 816,545 tūkst. žmonių.