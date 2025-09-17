Verslas įvertino minimalios algos didinimą Lietuvoje: „Mūsų balsas į dangų neina“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Lietuvoje minimali mėnesinė alga kasmet auga maždaug 10 proc. „Ant popieriuje“ ji augo nuo 840 eurų 2023 m. iki 1038 eurų šiemet – po maždaug dešimtadalį kasmet. Šiuo metu minimali alga siekia apie 777 eurus į rankas.
Dabar atėjo laikas nuspręsti, kokia minimali mėnesinė alga bus kitąmet. Pirmiausia rekomendaciją Vyriausybei turi pateikti darbdavių, profesinių sąjungų ir tos pačios Vyriausybės atstovaujama Trišalė taryba. Lietuvos bankas pateikė tris minimalios algos popieriuje variantus: kuklų – 1078 eurų, vidutinį – 1138, ir didžiausią – 1198 eurų variantą.
„Ne Vyriausybė daugeliui mums reguliuoja atlyginimus, o rinka ir darbdavys kelia atlyginimus“, – komentuoja Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis.
„Atėjo laikas pagaliau klausyti dirbančiųjų pusę. Darbuotojų yra 1,4 milijono, verslo – daug mažiau“, – sako „Solidarumo“ pirmininkės pavaduotojas Ričardas Garuolis.
Trišalė taryba sutarimo nepasiekė
Jau ne vieną kartą susitikusi Trišalė taryba tęsia ginčus. Profesinės sąjungos nori didžiausio siūlomo minimalaus atlyginimo, o verslas siūlo arba apie jokį kėlimą nekalbėti, arba svarstyti vidutinį variantą. Vyriausybė pasiūlė kompromisą – 1153 eurų minimalų atlyginimą popieriuje, kuris į rankas būtų maždaug 836 eurai.
„Praeitais metais buvo didėjimas 114 eurų, dabar – 115 eurų, tai iš esmės tokia sparta kaip ir praeitais metais yra išlaikoma“, – teigia socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Aušra Putk.
Trišalė taryba vis dėlto vieningos nuomonės nepasiekia ir Vyriausybei vienai palieka apsispręsti dėl minimalaus atlyginimo.
„Tas Vyriausybės pasiūlytas variantas bus priimtas ir dėl to mes čia jau... Deja, mūsų balsas į dangų neina. Gaila, kad mes nepasiekėm susitarimo, nors mes buvome jau su profesinėmis sąjungomis be penkių minučių ties susitarimu“, – sako A. Romanovskis.
Iš tikrųjų nuomonės buvo suderintos dėl vidutinės – 1138 eurų – minimalios algos, bet su sąlyga, kad per trejus metus neapmokestinamasis pajamų dydis padidės iki pusės vidutinio darbo užmokesčio vertės – dabar tai prilygtų maždaug 1050 eurų. Tačiau trečioji šalis – Vyriausybė – šios sąlygos nepriėmė.
Jeigu Vyriausybė nuspręs, kad minimali mėnesinė alga kitąmet galės siekti 836 eurus į rankas, tam, preliminariais skaičiavimais, papildomai prireiks daugiau nei 100 milijonų eurų.
