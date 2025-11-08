Trumpas vieneriems metams atleido Orbaną nuo rusiškai naftai taikomų sankcijų

Praradęs kantrybę dėl Rusijos prezidento Vladimiro Putino nenoro nutraukti beveik ketverius metus trunkantį Ukrainos puolimą, D. Trumpas spalį įvedė sankcijas dviem didžiausioms Maskvos naftos bendrovėms.
Tačiau, nors D. Trumpas spaudė kitas Europos šalis liautis pirkus naftą ir, jo teigimu, finansavus Maskvos karo mašiną, V. Orbanas pasinaudojo savo pirmuoju vizitu Baltuosiuose rūmuose po Trumpo sugrįžimo į valdžią, kad iškaulytų išlygų.
Jiedviem žarstant vienas kitam liaupses, D. Trumpas pareiškė, kad svarsto galimybę pritaikyti išimtį, nes išėjimo į jūrą neturinti Vengrija turi naudotis naftotiekiais ir dėl to yra priklausoma nuo rusiškos naftos ir dujų.
„Kaip žinote, jie neturi pranašumo, kurį suteikia išėjimas į jūrą“, – žurnalistams sakė D. Trumpas.
Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto po susitikimo pareiškė, kad Vašingtonas suteikė „visišką ir neribotą išimtį dėl sankcijų naftos ir dujų sektoriui“.
Tačiau vienas Baltųjų rūmų pareigūnas naujienų agentūrai AFP paaiškino, kad Vengrija nuo sankcijų taikymo atleidžiama tik vieneriems metams.
Tuo tarpu Vengrija įsipareigojo iš JAV nupirkti suskystintų gamtinių dujų už maždaug 600 mln. dolerių, pasakė oficialusis asmuo.
