  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Naktį Ukrainoje – didžiulio masto Rusijos ataka

2025-11-08 08:25 / šaltinis: ELTA
2025-11-08 08:25

Prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą įvykdyta didelio masto Rusijos ataka, dėl to keliuose regionuose buvo nutrauktas elektros tiekimas, šeštadienį pranešė Kijevo energetikos ministrė.

Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

Prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą įvykdyta didelio masto Rusijos ataka, dėl to keliuose regionuose buvo nutrauktas elektros tiekimas, šeštadienį pranešė Kijevo energetikos ministrė.

Pastaraisiais mėnesiais Maskva ėmė intensyviau puldinėti Ukrainos energetikos infrastruktūrą, niokodama gamtinių dujų įrenginius, kurie gamina pagrindinį šalyje šildymui naudojamą kurą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ekspertai teigia, kad, žiemai artėjant, Ukrainai gresia šildymo sutrikimai.

„Priešas vėl masiškai puola Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Dėl to keliuose Ukrainos regionuose įvesti avariniai elektros tiekimo pertraukimai“, – socialiniuose tinkluose rašė ministrė Svitlana Grynčuk, nenurodydama, kuriose būtent vietovėse bus taikomos tokios priemonės.

„Avariniai elektros tiekimo pertraukimai bus atšaukti, kai padėtis energetikos sistemoje stabilizuosis“, – teigė ji.

„Nepaisant priešo planų, Ukraina šią žiemą be šviesos ir šilumos neliks“, – pridūrė S. Grynčuk.

Rusija beveik ketverius metus trunkančios invazijos metu nuolat taikosi į Ukrainos elektros ir šildymo tinklus, sunaikindama didelę dalį svarbiausių civilinės infrastruktūros objektų.

Penktadienio vakarą dronai smogė energetikos infrastruktūrai Ukrainos pietuose esančiame Odesos mieste, platformoje „Telegram“ pranešė regiono gubernatorius Olegas Kiperis.

„Buvo padaryta žala vienam energetikos infrastruktūros objektui“, – sakė jis, pranešdamas, kad žuvusiųjų ar sužeistųjų nėra.

Pastaraisiais mėnesiais Ukraina taip pat ėmė įnirtingiau atakuoti Rusijos naftos saugyklas ir naftos perdirbimo gamyklas, siekdama atkirsti Maskvai gyvybiškai svarbų energijos eksportą ir visoje šalyje sukelti degalų trūkumą.

