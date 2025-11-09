 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV atšaukta per tūkstantis skrydžių

2025-11-09 12:29 / šaltinis: ELTA
2025-11-09 12:29

Tęsiantis vyriausybės uždarymui, šeštadienį JAV buvo atšaukta daugiau kaip tūkstantis skrydžių, būta daug vėlavimų, praneša agentūra „Reuters“.

Tęsiantis vyriausybės uždarymui, JAV atšaukta per tūkstantis skrydžių (nuotr. Elta)

0

Pateiktais duomenimis, JAV oro bendrovės visoje šalyje anuliavo 1 tūkst. 330 skrydžių. 5 tūkst. 450 skrydžių vėlavo.

JAV Federalinei aviacijos administracijai (FAA) penktadienį pradėjo riboti oro eismo srautus 40 didžiausių JAV oro uostų, siekdama sumažinti spaudimą, kurį dėl vyriausybės uždarymo patiria be atlyginimo dirbantys oro eismo kontrolieriai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

FAA šeštadienį pranešė apie personalo stygių 25 oro uostuose, dėl to skrydžiai vėlavo mažiausiai 12 didmiesčių, įskaitant Atlantą, Čikagą ir Niujorką.

Vien tik Atlantos oro uoste, viename judriausių JAV, vėlavimai truko vidutiniškai 337 minutes.

FAA nurodė oro bendrovėms nuo penktadienio 40 oro uostų atšaukti 4 proc. skrydžių. Šis procentas antradienį turėtų didėti iki 6, o iki lapkričio 14 d. – iki 10.

Dėl JAV vyriausybės uždarymo apie 13 tūkst. oro dispečerių ir 50 tūkst. saugumo kontrolierių priversti dirbti be atlyginimo. FAA vadovo Bryano Bedfordo duomenimis, praėjusiomis dienomis pranešę sergantys darbe nepasirodė 20–40 proc. oro dispečerių.

