Floridoje policijos persekiojamam automobiliui įsirėžus į žmones prie baro, žuvo 4, dar 11 sužeisti

Tampos policijos departamento pranešime teigiama, kad policija pirma pranešė apie kitame rajone pastebėtą lenktyniavusį sidabrinės spalvos sedaną, o patrulių padalinys kiek vėliau pastebėjo neatsargiai greitkelyje važiuojantį automobilį.
Floridos greitkelių patrulis pasivijo automobilį, bet jo sustabdyti nesugebėjo.
Automobilis nulėkė link istorinio Ibor Sičio rajono netoli miesto centro, kur vairuotojas galiausiai nesuvaldė savo transporto priemonės ir prie baro partrenkė daugiau nei tuziną žmonių.
Trys žmonės mirė vietoje, o ketvirtoji auka mirė ligoninėje.
Šeštadienio ryto duomenimis, penktoji auka tebebuvo ligoninėje kritinės būklės, o dar aštuoni nukentėjusieji buvo gydomi vietos ligoninėse, tačiau jų būklė buvo stabili.
Dar du žmonės patyrė nesunkius sužalojimus ir įvykio vietoje atsisakė gydymo. Visi žuvusieji ir sužeistieji yra suaugusieji.
„Šį rytą įvykusi tragedija yra beprasmė, mūsų širdys yra su aukų artimaisiais ir visais, kuriuos tai palietė“, – pareiškime sakė Tampos policijos viršininkas Lee Bercaw.
Pareigūnai nustatė, kad įtariamasis yra 22 metų Silasas Sampsonas, kuris šeštadienį buvo sulaikytas ir yra laikomas Hilsboro apygardos kalėjime.
