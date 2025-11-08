 
Kalendorius
Lapkričio 8 d., šeštadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Floridoje policijos persekiojamam automobiliui įsirėžus į žmones prie baro, žuvo 4, dar 11 sužeisti

2025-11-08 18:55 / šaltinis: BNS
2025-11-08 18:55

Tampoje policijos persekiojamam automobiliui ankstų šeštadienio rytą įsirėžus į žmones prie vieno baro istoriniame šio Floridos miesto rajone, žuvo keturi žmonės, o dar vienuolika buvo sužeisti.

Floridoje policijos persekiojamam automobiliui įsirėžus į žmones prie baro, žuvo 4, dar 11 sužeisti (asoc. nuotr. SCANPIX)

Tampoje policijos persekiojamam automobiliui ankstų šeštadienio rytą įsirėžus į žmones prie vieno baro istoriniame šio Floridos miesto rajone, žuvo keturi žmonės, o dar vienuolika buvo sužeisti.

REKLAMA
0

Tampos policijos departamento pranešime teigiama, kad policija pirma pranešė apie kitame rajone pastebėtą lenktyniavusį sidabrinės spalvos sedaną, o patrulių padalinys kiek vėliau pastebėjo neatsargiai greitkelyje važiuojantį automobilį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Floridos greitkelių patrulis pasivijo automobilį, bet jo sustabdyti nesugebėjo.

Automobilis nulėkė link istorinio Ibor Sičio rajono netoli miesto centro, kur vairuotojas galiausiai nesuvaldė savo transporto priemonės ir prie baro partrenkė daugiau nei tuziną žmonių.

REKLAMA
REKLAMA

Trys žmonės mirė vietoje, o ketvirtoji auka mirė ligoninėje. 

Šeštadienio ryto duomenimis, penktoji auka tebebuvo ligoninėje kritinės būklės, o dar aštuoni nukentėjusieji buvo gydomi vietos ligoninėse, tačiau jų būklė buvo stabili. 

REKLAMA

Dar du žmonės patyrė nesunkius sužalojimus ir įvykio vietoje atsisakė gydymo. Visi žuvusieji ir sužeistieji yra suaugusieji.

„Šį rytą įvykusi tragedija yra beprasmė, mūsų širdys yra su aukų artimaisiais ir visais, kuriuos tai palietė“, – pareiškime sakė Tampos policijos viršininkas Lee Bercaw.

Pareigūnai nustatė, kad įtariamasis yra 22 metų Silasas Sampsonas, kuris šeštadienį buvo sulaikytas ir yra laikomas Hilsboro apygardos kalėjime.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų