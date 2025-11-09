 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
JAV

JAV sudužo medikų lėktuvas: 1 žmogus žuvo, dar du sunkiai sužeisti

2025-11-09 19:25
2025-11-09 19:25

Į rytus nuo Našvilio, JAV Tenesio valstijoje, šeštadienį sudužus medicinos pagalbos sraigtasparniui žuvo vienas įgulos narys ir dar du žmonės buvo sunkiai sužeisti, pranešė pareigūnai. 

Sraigtasparnis BNS Foto

0

Pacientų sraigtasparnyje nebuvo.

Vilsono apygardos šerifo biuras pranešė, kad medicinos centro „Vanderbilt LifeFlight“ sraigtasparnis sudužo apie 13 val. 45 min. vietos (20 val. 45 min. Lietuvos) laiku tarp Lebanono ir Galatino, maždaug 35 km į rytus nuo Našvilio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sraigtasparnis sudužo maždaug 19 km į pietus nuo „Music City Executive“ oro uosto ir jo bazės Samnerio apygardos ekstremalių situacijų operacijų centre.

Nacionalinė transporto saugumo valdyba pranešė atliekanti tyrimą.

„Vanderbilt LifeFlight“ pranešime teigiama, kad du sužeisti įgulos nariai gydomi vienoje Našvilio ligoninėje. Medicinos pagalbos sraigtasparnio įgulą paprastai sudaro pilotas, paramedikas ir slaugytojas. 

„Šiuo sunkiu metu reiškiame gilią užuojautą ir esame su „Vanderbilt LifeFlight“ kolegomis, jų šeimomis ir artimaisiais“, – sakoma pranešime.

Federalinės aviacijos administracijos (FAA) duomenimis, sraigtasparnis „Airbus EC130T2“ buvo pagamintas 2015 metais.

Skrydžių stebėjimo platformų „FlightAware“ ir „Flightradar24“ duomenimis, sraigtasparnis iš avarinių situacijų operacijų centro pakilo 13 val. 33 min. ir iki sudužimo skrido aštuonias minutes. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

