  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Policijos gaudynės baigėsi tragedija: keturi žuvę, keliolika sužeistųjų

2025-11-09 20:05 / šaltinis: TV3 Žinios / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 Žinios aut.
2025-11-09 20:05

Tragedija Floridoje: policijos persekiojamas automobilis rėžėsi į būrį žmonių, kurie nieko neįtardami tiesiog leido vakarą viename bare. Žuvo keturi žmonės, daugiau kaip 10 sužeista. Automobilį vairavęs 22-ejų vyras sulaikytas įvykio vietoje.

0

Floridos Tampos gatvės kameros fiksuoja, kaip nevaldomas automobilis rėžiasi į prie baro stoviniuojančių žmonių būrį. Per tragediją žuvo 4 žmonės, mažiausiai 13 sužeista.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visą TV3 Žinių reportažą žiūrėkite straipsnio viršuje.

„Keturi žmonės, tragiškai praradę savo gyvybes, tiesiog gerai leido laiką, tikėjosi saugiai grįžti namo“, – sakė vietos policijos atstovas Lee Bercaw.

Skriejančio automobilio nesuvaldė 22-ejų Silas Sampsonas. Prieš tragediją policijos pareigūnai persekiojo S. Sampsoną Tampos greitkelyje.

„Patruliai pastebėjo du automobilius, kurie lenktyniavo“, – pasakojo L. Barcaw

Greitkelių patruliai bandė atlikti vadinamąjį PIT manevrą – trinktelėti į automobilio galinį sparną. Tačiau manevras nepavyksta: bėglys padidina greitį ir nuvažiuoja miesto centro link, o patrulis nutraukia persekiojimą.

„Po to, deja, šis automobilis dideliu greičiu nuvažiavo 7-ąja alėja ir tragiškai, vos į rytus nuo 15tos gatvės, rėžėsi į tuziną žmonių“, – tragiško įvykio aplinkybes aiškino policijos atstovas.

22-ejų S. Sampsonas buvo sulaikytas įvykio vietoje.

