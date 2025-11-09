Policijos gaudynės baigėsi tragedija: keturi žuvę, keliolika sužeistųjų

Floridos Tampos gatvės kameros fiksuoja, kaip nevaldomas automobilis rėžiasi į prie baro stoviniuojančių žmonių būrį. Per tragediją žuvo 4 žmonės, mažiausiai 13 sužeista.
Visą TV3 Žinių reportažą žiūrėkite straipsnio viršuje.
„Keturi žmonės, tragiškai praradę savo gyvybes, tiesiog gerai leido laiką, tikėjosi saugiai grįžti namo“, – sakė vietos policijos atstovas Lee Bercaw.
Skriejančio automobilio nesuvaldė 22-ejų Silas Sampsonas. Prieš tragediją policijos pareigūnai persekiojo S. Sampsoną Tampos greitkelyje.
„Patruliai pastebėjo du automobilius, kurie lenktyniavo“, – pasakojo L. Barcaw
Greitkelių patruliai bandė atlikti vadinamąjį PIT manevrą – trinktelėti į automobilio galinį sparną. Tačiau manevras nepavyksta: bėglys padidina greitį ir nuvažiuoja miesto centro link, o patrulis nutraukia persekiojimą.
„Po to, deja, šis automobilis dideliu greičiu nuvažiavo 7-ąja alėja ir tragiškai, vos į rytus nuo 15tos gatvės, rėžėsi į tuziną žmonių“, – tragiško įvykio aplinkybes aiškino policijos atstovas.
22-ejų S. Sampsonas buvo sulaikytas įvykio vietoje.
