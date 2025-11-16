 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„The Guardian“: Rusijos didžiausia priešė – nebe JAV

2025-11-16 19:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-16 19:55

Rusija vietoj Jungtinių Amerikos Valstijų pasirinko naują „piktadarę“ – Jungtinę Karalystę, rašo „The Guardian“.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

Šią savaitę prie ankstesnių kaltinimų – dronų atakų Rusijos aerodromuose planavimu, dujotiekio „Nord Stream“ sprogdinimu ir vadovavimu „teroristiniams“ reidams Rusijos teritorijoje – buvo pridėtas naujas kaltinimas: Rusijos pareigūnai teigė, kad Didžiosios Britanijos žvalgyba nesėkmingai mėgino pervilioti Rusijos lakūnus pabėgti į Vakarus. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Visa tai Rusijos federalinė saugumo tarnyba (FST) ] labai išsamiai atskleidė“, – Maskvoje žurnalistams sakė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Jis tai vadino Didžiosios Britanijos remiamu sąmokslu pervilioti Rusijos pilotą, kad jis nuskraidintų raketomis „Kinžal“ aprūpintą lėktuvą į Rumuniją, ir teigė, kad ten jį būtų numušusios NATO pajėgos. 

Pasak britų dienraščio, Rusijai siekiant pagerinti santykius su Donaldo Trumpo administracija, Jungtinei Karalystei teko vaidmuo, anksčiau skirtas Jungtinėms Amerikos Valstijoms – pagrindinės Kremliaus priešininkės. 

Aštrūs kaltinimai

„Rusija laiko save lygiaverte Jungtinėms Valstijoms. Dabar ji negali tiesiogiai kritikuoti Trumpo. Tad ką kaltinti dėl savo bėdų – nuostolių Ukrainoje, milijono aukų? Apkaltini tuos, kurie arčiausiai – britus. Mus lengva pavaizduoti kaip visų Rusijos problemų priežastį“, – sakė buvęs JK gynybos atašė Maskvoje kapitonas Johnas Foremanas. 

Šiais metais Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba (SVR) pareiškė, kad „šiandien, kaip ir abiejų pasaulinių karų išvakarėse, Londonas veikia kaip pagrindinis pasaulinio karo kurstytojas“. 

„The Guardian“ priminė, kad Rusijos ir Jungtinės Karalystės varžybos turi gilias istorines šaknis, siekiančias XIX a., kai imperinė Rusija ir Didžioji Britanija varžėsi dėl įtakos Vidurinėje Azijoje. Šaltojo karo metais Kremlius antraeile laikė JK keliamą grėsmę, lyginant su pagrindine Maskvos ir Vašingtono konfrontacija. Tačiau dėl plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą santykiai tapo kaip niekada blogi.

