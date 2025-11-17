Vokietija įspėja: Rusija gali užpulti NATO dar iki 2029 m.

Interviu laikraščiui „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ B. Pistoriusas teigė, kad tokios prognozės jau yra.
Ministro buvo paklausta, ar Vokietija turi laiko pasiruošti karui NATO šalyse. Anksčiau B. Pistoriusas sakė, kad gynybos stiprinimui reikia laiko.
„Šis klausimas lieka spekuliatyvus. Kariniai ekspertai ir žvalgybos tarnybos gali apytiksliai įvertinti, kada Rusija atkurs savo ginkluotąsias pajėgas tiek, kad galės pulti NATO šalį narę rytuose. Mes visada sakėme, kad tai gali įvykti nuo 2029 m.“, – atsakė Pistoriusas.
Tačiau, jis pridūrė, kad dabar yra kitų vertinimų, pagal kuriuos tai įmanoma jau nuo 2028 m. O kai kurie karo istorikai net mano, kad praėjusi vasara buvo taiki vasara, pabrėžia leidinys.
„Neturime sudaryti įspūdžio, kad NATO nesugeba apsiginti. Ji sugeba. Ji turi didelį atgrasymo potencialą. Konvencinį, bet, žinoma, ir branduolinį. Nepriklausomai nuo to, mes turime stiprias ginkluotąsias pajėgas, bet, taip, turime juos dar geriau aprūpinti“, – sakė B. Pistoriusas.
Vokietija rengiasi karui
Vokietija investuoja milijardus eurų į ginkluotųjų pajėgų stiprinimą. Taigi, iki 2029 m. Vokietija planuoja įsigyti aštuonis jūrų patruliavimo lėktuvus P-8A „Poseidon“. Šie JAV gaminami kariniai lėktuvai yra skirti priešo povandeninių laivų paieškai ir naikinimui. Vokietija jau gavo pirmąjį iš jų. Planuojama, kad jie veiks Šiaurės Atlante, Baltijos ir Šiaurės jūrose kartu su kitais sąjungininkų lėktuvais.
Be to, šalis armijai įsigis 20 karinių sraigtasparnių „Airbus SE“ už daugiau nei 3 mlrd. eurų. Taip pat pagal sudarytas sutartis Vokietija įsigis apie 100 tūkst. naktinio matymo prietaisų iš „Hensoldt AG“ ir „Theon International“ už maždaug 1 mlrd. eurų.
Be to, išanalizavęs medicinos sistemą, Bundesveras nustatė joje keletą trūkumų, kurie būtų kritiniai karo veiksmų atveju. Pastabos buvo pateiktos ataskaitoje ir tikimasi, kad medikai jas pašalins artimiausiu metu.
