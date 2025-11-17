„Jokių šansų laimėti“: Orbanas ragina nutraukti paramą Ukrainai

Jis šiuos komentarus pateikė tuo metu, kai nyksta viltys, kad artimiausiu metu bus susitarta dėl paliaubų Ukrainoje. Tuo tarpu Europa stengiasi sustiprinti Kyjivo finansus prieš kitų metų biudžeto krizę.
Anot Vengrijos ministro pirmininko, finansinė parama Ukrainai „žlugdo“ ES „ekonomiškai, finansiškai“ ir yra „tiesiog beprotiška“.
„Politico“ primena, kad Vengrija anksčiau blokavo ES sankcijų Rusijai pratęsimą ir finansinę paramą Ukrainai.
„Mes jau išleidome 185 mlrd. eurų, ir ... ketiname išleisti dar daugiau. Taigi mes finansuojame šalį, kuri neturi jokių šansų laimėti karą“, – sakė V. Orbanas.
Taikos derybos
Vengrijos premjeras taip pat apkaltino ES lyderius tyčia pratęsiant karą Ukrainoje, tikintis gauti geresnę derybinę poziciją sudarant susitarimą dėl taikos.
„Jie norėtų tęsti karą, – sakė V. Orbanas. – Jie mano, kad turime tęsti karą, kad labiau paremtume Ukrainą“ – tokia pozicija, pasak vengrų ministro pirmininko, yra „visiškai klaidinga“.
„Situacija ir laikas yra palankesni rusams nei mums. Netęskite karo, sustabdykite jį, kai tik galėsite“, – sakė V. Orbanas.
Kalbėdamas apie taikos derybas, V. Orbanas sakė, kad tikisi „rusų ir amerikiečių susitarimo dėl karo, prekybos, pasaulinės prekybos, energetikos ir kitų klausimų“.
Jis pridūrė, kad europiečiai turėtų „atidaryti nepriklausomą komunikacijos kanalą su Rusija“.
„Tegul amerikiečiai derasi su rusais, tada europiečiai taip pat turėtų derėtis su rusais ir tada žiūrėtumėme, ar galime suvienodinti amerikiečių ir europiečių poziciją“, – leidiniui sakė V. Orbanas.
Praėjusį mėnesį JAV nusprendė taikyti sankcijas Rusijos energetikos gigantams „Lukoil“ ir „Rosneft“ ir atšaukė planuotą viršūnių susitikimą tarp JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino Budapešte.
Vengrija teigia, kad po V. Orbano susitikimo su D. Trumpu Baltuosiuose rūmuose šį mėnesį ji užsitikrino neribotą išimtį dėl JAV sankcijų, taikomų iš Rusijos importuojamai naftai ir dujoms. Tačiau JAV administracija teigia, kad išimtis galioja tik vienerius metus.
Interviu metu V. Orbanas sakė, kad sutarta išimtis galios tol, kol jis eis pareigas. Nacionaliniai rinkimai numatyti kitų metų balandį.
Saugumo garantijos
Anot Vengrijos premjero, Europa turėtų laikytis „Europos interesais pagrįsto“ požiūrio į Ukrainą. Jis pridūrė, kad jam „nesvarbu“, ar Maskva laimi, ar pralaimi.
V. Orbanas sakė, kad jam „svarbi Europos žmonių, tarp jų ir vengrų, ateitis“ ir „nauja saugumo sistema“.
Ministras pirmininkas pabrėžė, kad pokario saugumo susitarimas dėl Ukrainos turėtų apimti „taikos susitarimą, kuris stabilizuotų sienas, nepriklausomai nuo to, ar jos yra tarptautiniu mastu pripažintos, ar ne“, ir „tikrai tam tikrą demilitarizuotą zoną“.
Jei neįvyks „stebuklas“, Rusija po karo toliau okupuos rytinę Ukrainos teritoriją, sakė V. Orbanas.
„Tai yra realybė, patinka jums tai ar ne“, – pabrėžė jis.
V. Orbanas taip pat pareiškė, kad netiki, jog Rusija užpuls kitą Europos ar NATO šalį.
„Manau, kad absurdiška sakyti, jog rusai užpuls Europos Sąjungą ar NATO, nes jie tiesiog nėra pakankamai stiprūs. Mes esame kur kas stipresni“, – sakė jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!