 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas prakalbo apie griežtas sankcijas Rusijos prekybos partneriams

2025-11-17 08:03 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-17 08:03

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad respublikonai rengia įstatymo projektą, pagal kurį JAV įves sankcijas bet kuriai šaliai, kuri vykdo verslą su Rusija, rašo „Bloomberg“, cituoja „Unian“.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
48

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad respublikonai rengia įstatymo projektą, pagal kurį JAV įves sankcijas bet kuriai šaliai, kuri vykdo verslą su Rusija, rašo „Bloomberg“, cituoja „Unian“.

REKLAMA
1

Putino ir Trumpo susitikimas
(48 nuotr.)
(48 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Putino ir Trumpo susitikimas

„Respublikonai teikia įstatymo projektą, kuris numato labai griežtas sankcijas ir pan. bet kuriai šaliai, kuri vykdo verslą su Rusija“, – žurnalistams pareiškė D. Trumpas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Komentuodamas šią iniciatyvą, D. Trumpas pabrėžė, kad jam „tinka“ Senato siūlomas įstatymo projektas, o tai yra aiškiausias įrodymas, kad JAV prezidentas palaikys pastangas nutraukti finansavimą Maskvai, pabrėžia leidinys.

REKLAMA
REKLAMA

„Jie gali įtraukti Iraną į šį sąrašą“, – pabrėžė D. Trumpas.

Senato daugumos lyderis Johnas Thune‘as spalio mėnesį pareiškė, kad yra pasirengęs pateikti balsavimui įstatymo projektą dėl sankcijų Rusijai, kurį jau seniai remia senatorius Lindsey Grahamas, bet nenori „nustatyti sau griežtų terminų“.

REKLAMA

Įstatymo projektas leis D. Trumpui įvesti iki 500 proc. muitus importui iš šalių, kurios perka Rusijos energijos išteklius. Tai ypač aktualu dideliems Rusijos energijos išteklių vartotojams, tokiems kaip Kinija ir Indija.

JAV sankcijos Rusijai

Spalio mėnesį D. Trumpo administracija įvedė sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos gavybos bendrovėms „Lukoil“ ir „Rosneft“, taip pat jų dukterinėms įmonėms.

REKLAMA
REKLAMA

Naftos eksportas iš Rusijos smarkiai sumažėjo, o pagrindiniai Rusijos naftos pirkėjai – Indija ir Kinija – atšaukia ankstesnius užsakymus.

Tuo tarpu JAV valstybės sekretorius Marco Rubio anksčiau pareiškė, kad Vašingtonas faktiškai pasiekė ribą įvedant naujas sankcijas Rusijai. Jis pridūrė, kad vietoj naujų apribojimų JAV sutelks dėmesį į jau galiojančių sankcijų laikymosi užtikrinimą, ypač kovojant su vadinamąja „šešėline laivyba“, kurią Maskva naudoja siekdama apeiti naftos apribojimus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis (nuotr. SCANPIX)
„Neleisime, kad karas baigtųsi Rusijos sėkme“: Baltijos ir Šiaurės šalys skirs Ukrainai paramos paketą (29)
„Putinas yra pasirengęs smogti“: lenkai ir suomiai nepasitiki „gerais Putino ketinimais“ (nuotr. SCANPIX)
Vakarai turi keisti taktiką: paaiškino, kaip iš tiesų reiktų elgtis su Putinu (11)
Kur dingo Lavrovas? Kremlius neigia kalbas apie jo konfliktą su Putinu (nuotr. SCANPIX)
Kur dingo Lavrovas? Kremlius neigia kalbas apie jo konfliktą su Putinu (5)
Trumpas prabilo apie proveržį siekiant taikos Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Trumpas prabilo apie proveržį siekiant taikos Ukrainoje (19)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų