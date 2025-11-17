Trumpas prakalbo apie griežtas sankcijas Rusijos prekybos partneriams

Putino ir Trumpo susitikimas(48 nuotr.)
„Respublikonai teikia įstatymo projektą, kuris numato labai griežtas sankcijas ir pan. bet kuriai šaliai, kuri vykdo verslą su Rusija“, – žurnalistams pareiškė D. Trumpas.
Komentuodamas šią iniciatyvą, D. Trumpas pabrėžė, kad jam „tinka“ Senato siūlomas įstatymo projektas, o tai yra aiškiausias įrodymas, kad JAV prezidentas palaikys pastangas nutraukti finansavimą Maskvai, pabrėžia leidinys.
„Jie gali įtraukti Iraną į šį sąrašą“, – pabrėžė D. Trumpas.
Senato daugumos lyderis Johnas Thune‘as spalio mėnesį pareiškė, kad yra pasirengęs pateikti balsavimui įstatymo projektą dėl sankcijų Rusijai, kurį jau seniai remia senatorius Lindsey Grahamas, bet nenori „nustatyti sau griežtų terminų“.
Įstatymo projektas leis D. Trumpui įvesti iki 500 proc. muitus importui iš šalių, kurios perka Rusijos energijos išteklius. Tai ypač aktualu dideliems Rusijos energijos išteklių vartotojams, tokiems kaip Kinija ir Indija.
JAV sankcijos Rusijai
Spalio mėnesį D. Trumpo administracija įvedė sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos gavybos bendrovėms „Lukoil“ ir „Rosneft“, taip pat jų dukterinėms įmonėms.
Naftos eksportas iš Rusijos smarkiai sumažėjo, o pagrindiniai Rusijos naftos pirkėjai – Indija ir Kinija – atšaukia ankstesnius užsakymus.
Tuo tarpu JAV valstybės sekretorius Marco Rubio anksčiau pareiškė, kad Vašingtonas faktiškai pasiekė ribą įvedant naujas sankcijas Rusijai. Jis pridūrė, kad vietoj naujų apribojimų JAV sutelks dėmesį į jau galiojančių sankcijų laikymosi užtikrinimą, ypač kovojant su vadinamąja „šešėline laivyba“, kurią Maskva naudoja siekdama apeiti naftos apribojimus.
