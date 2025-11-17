Apie tai platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos sausumos pajėgų spaudos tarnyba.
„Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sausumos pajėgos toliau plėtoja sistemą, skirtą verbuoti ir priimti užsienio savanorius, nusprendusius pasirašyti sutartį ir tarnauti Ukrainos ginkluotosiose pajėgose“, – teigiama pranešime.
Tam tikri 2022 m. pristatyti formatai atliko savo vaidmenį kritiškiausiu šalies gynybos laikotarpiu ir suteikė galimybę greitai integruoti užsieniečius, pasirengusius įstoti į ukrainiečių karių gretas. Tačiau padėtis fronto linijoje, Ukrainos gynybos pajėgų struktūra ir kovinių dalinių poreikiai smarkiai pasikeitė.
Ukrainos sausumos pajėgos pareiškė, kad užsienio karių priėmimo metodika šiuo metu keičiasi. Pagrindinis naujojo modelio principas – kuo veiksmingiau panaudoti jų patirtį, motyvaciją ir profesinius įgūdžius tuose daliniuose, kuriuose jų labiausiai reikia.
„Užsienio savanoriai kovotojai, pasirašę sutartį su Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis, turės platesnes karinės tarnybos galimybes, įskaitant teisę pasirinkti savo kovinę brigadą, dislokavimo vietą ir konkrečias pareigas, priklausomai nuo jų išsilavinimo, patirties ir pageidavimų. Tai užtikrina geresnę integraciją, lygias galimybes su Ukrainos kariais ir efektyvesnį personalo panaudojimą“, – teigė spaudos tarnyba.
Pranešime taip pat teigiama, kad visiems, kurie sąmoningai nusprendžia prisidėti prie Ukrainos kariuomenės kovoje už laisvę ir saugumą, ir toliau bus užtikrinami skaidrūs, aiškūs ir veiksmingi tarnybos mechanizmai.
Pirmesniuose pranešimuose buvo teigiama, kad užsieniečių, tarnaujančių Ukrainos ginkluotosiose pajėgose, skaičius išaugo. Rugpjūčio mėnesį Ukrainos ginkluotosiose pajėgose tarnavo 72 šalių piliečiai, iš jų apie 40 proc. buvo iš Pietų Amerikos.
