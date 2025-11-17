Matulionis: „Nereikia puoselėti kažkokių ypatingų iliuzijų“, kad atsiras papildomų pinigų oro gynybai

„Kas liečia kitų metų biudžetą, aš manyčiau, kad mums nereikia puoselėti kažkokių ypatingų iliuzijų, kad staiga atsirastų keli šimtai milijonų eurų papildomai, bet reikia žiūrėti, kaip yra įmanoma iš institucijų biudžetų, iš joms skirtų asignavimų skirti lėšas oro erdvės apsaugos stiprinimui“, – LRT radijuje pirmadienį kalbėjo prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais.
Pasak jo, diskutuojama ir apie klasikinę oro gynybą, ir apie antidronines sistemas, taip pat lengvesnį kontrabandinių oro balionų aptikimą ir neutralizavimą.
„Tai temos, kurios reikalauja papildomo finansavimo, bet suprantant, kad Seime yra išties ambicingas gynybos biudžetas, 5,38 proc. (bendrojo vidaus produkto – BNS), tai šiandien negalėčiau kažko žadėti, kad iš tikrųjų bus papildomos lėšos numatytos šiam tikslui“, – sakė D. Matulionis.
BNS rašė, kad kitų metų biudžeto projekte krašto apsaugai Vyriausybė suplanavo skirti 4,8 mlrd. eurų arba 5,38 proc. BVP.
Tuo metu dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, Lietuvai pastarąjį mėnesį teko kelis kartus stabdyti oro uostų darbą.
Šalies vadovai tai vadina Baltarusijos hibridine ataka, organizuojama ne be autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimo žinios. Tokius Minsko veiksmus pasmerkė ES vadovės, palaikymą Lietuvai išreiškė NATO.
Reaguodama į civilinei aviacijai kylančią grėsmę, Vyriausybė su tam tikromis išimtimis mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Šis sprendimas galioja iki lapkričio 30-osios, po to Ministrų kabinetas spręs dėl uždarymo pratęsimo.
