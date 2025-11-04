 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Matulionis: „prasidėjo pokalbiai dėl „Rheinmetall“ antros investicijos Lietuvoje

2025-11-04 09:00 / šaltinis: BNS
2025-11-04 09:00

Radviliškio rajone antradienį pažymint kelių šimtų milijonų eurų vertės Vokietijos gynybos pramonės milžinės „Rheinmetall“ ir Lietuvos bendrovių bendros amunicijos gamyklos statybų pradžią, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad vokiečių įmonė svarsto ir apie antrą investiciją Lietuvoje.

Rheinmetall (nuotr. SCANPIX)

Radviliškio rajone antradienį pažymint kelių šimtų milijonų eurų vertės Vokietijos gynybos pramonės milžinės „Rheinmetall“ ir Lietuvos bendrovių bendros amunicijos gamyklos statybų pradžią, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad vokiečių įmonė svarsto ir apie antrą investiciją Lietuvoje.

REKLAMA
0

„Dabar mes kalbame ne tiktai apie šią investiciją, bet ir apie antrą investiciją, kuri galbūt bus artimiausiu metu. Taip pat yra ir daugiau planų“, – Žinių radijui antradienį sakė šalies vadovo Gitano Nausėdos patarėjas nacionalinio saugumo klausimais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kadangi Europoje gynybos pramonėje pinigų atsiranda vis daugiau, tai atsiranda vis daugiau galimybių prisitraukti gynybos pramonės gamintojus ir į Lietuvą, kadangi tikrai esame sukūrę palankias sąlygas“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak patarėjo, del antrosios „Rheinmetall“ investicijos „prasidėjo pokalbiai“, dėl investavimo Lietuvoje deramasi ir su keliomis amerikiečių, skandinavų gynybos pramonės įmonėmis.

REKLAMA

Jo teigimu, derybos gali pavykti, jeigu Lietuvoje bus pakankamai politinės valios ir finansinių resursų valstybei dalyvauti projektuose.

„Rheinmetall“ gamyklos statybų pradžios ceremonija antradienį rengiama šalia Baisogalos miestelio.

Gamykla bus statoma 340 hektarų plote, Kemėrų kaime, maždaug 6 km nuo Baisogalos, joje kasmet planuojama pagaminti dešimtis tūkstančių 155 mm artilerijos sviedinių.

REKLAMA
REKLAMA

D. Matulionis tai pavadino „viena didžiausių Europoje gynybos pramonės įmonės investicijų“.

„Tai yra pirma kregždė, rodanti, kad, kai mes susitelkiame, kai mes sukuriame tinkamas sąlygas, tokie gamintojai pas mus ateina“, – sakė prezidento patarėjas.

BNS rašė, kad „Rheinmetall“ 260–300 mln. eurų preliminarios vertės amunicijos gamyklos projektą įgyvendina kartu su dviem Lietuvos valstybės valdomomis įmonėmis – „Epso-G“ įmone „Epso-G Invest“ ir Giraitės ginkluotės gamykla. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Gamyklą statys viena didžiausių šalies statybos įmonių „PST Group“, gavusi 141 mln. eurų (su PVM) užsakymą. Statybos darbų pabaiga numatyta 2026 metų pabaigoje.

Vokietijos koncerno įmonės „Rheinmetall Expal Munitions“ vadovas Jose Manuelis Fernandezas Boschas (Chosė Manuelis Fernandezas Bošas) šių metų pradžioje sakė, jog gamykla turėtų pradėti veikti 2027-ųjų pradžioje.

REKLAMA

Pernai vasarą šalims pasirašius investicijų sutartį skelbta, jog Vokietijos koncernas būsimoje gamykloje ketina sukurti bent 150 naujų darbo vietų. 

Pagal pernai gruodį pasirašytą sutartį „Rheinmetall“ priklauso 51 proc., „Epso-G Invest“ – 48 proc., o Giraitės ginkluotės gamyklai – 1 proc. įmonės „Rheinmetall Defence Lietuva“ akcijų.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų