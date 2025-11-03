Rumunija ir „Rheinmetall“ pasirašė sutartį pastatyti parako gamyklą

Po pasirašymo ceremonijos ministras pirmininkas Ilie Bolojanas gyrė bendrą Rumunijos ir „Rheinmetall“ projektą kaip ženklą, kad šalis „kyla kaip potenciali Pietryčių Europos gynybos pramonės žaidėja“.
535 mln. eurų vertės objektas bus pastatytas Viktorijos mieste. Statybos turėtų prasidėti 2026 m. ir trukti trejus metus. Bus sukurta apie 700 darbo vietų.
I. Bolojanas pabrėžė, kad Rumunija sieks dalį savo įnašo finansuoti per Europos SAFE mechanizmą, skirtą gynybos pajėgumams stiprinti.
„Po daugelio metų, kai mūsų gynybos pramonė buvo mažai paklausi, Rumunija žengia į naują etapą dėl saugumo padėties Rytų Europoje. Džiaugiuosi, kad „Rheinmetall“ mus laiko svarbia ir rimta partnere ir stiprina savo buvimą Rumunijoje“, – pareiškė jis.
„Rheinmetall AG“ generalinis direktorius Arminas Pappergeris pabrėžė, kad gamykloje gaminamas parakas šaudmenims „yra reikalingas visame pasaulyje, o ypač Europoje“, ir kad šis projektas pavers Rumuniją pagrindine žemyno gynybos ekosistemos dalyve.
„Mūsų strategija yra paversti Rumuniją neatsiejama Europos ekosistemos dalimi. Rumunija taip pat bus neatsiejama NATO ekosistemos dalis“, – pridūrė A. Pappergeris.
Praėjusį antradienį Europos gynybos milžinė „Rheinmetall“ pasirašė kitą daugiau nei 1 mlrd. eurų vertės sutartį Bulgarijoje pastatyti parako ir 155 mm artilerijos sviedinių gamyklą.
