Prancūzijos prezidentas E. Macronas teigia manąs, kad Rusijos ir Ukrainos karas baigsis iki kitų Prancūzijos prezidento rinkimų, kurie turėtų įvykti 2027 metais.
Apie tai jis kalbėjo pirmadienį bendroje spaudos konferencijoje su Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu, praneša „Evropeiskaja pravda“.
Macronas mano, kad taika bus pasiekta anksčiau nei 2027 m.
Prancūzijos prezidento buvo paprašyta įvertinti, ar jo galimas įpėdinis taip pat ryžtingai rems Ukrainą, kaip tai daro jis pats.
„Manau, kad taika bus pasiekta anksčiau nei 2027 m.“, – atsakė E. Macronas.
Jis paaiškino, kad Prancūzija kartu su sąjungininkais yra pasiryžusi toliau didinti spaudimą Rusijai, kad karas būtų užbaigtas.
„Europiečiai yra vieningi su amerikiečiais ir pasiryžę priešintis Rusijai. Dirbame siekdami sustiprinti savo veiksmus prieš Rusijos „šešėlinį laivyną“, – sakė E. Macronas.
Jis pridūrė, kad pats yra pasiryžęs siekti taikos susitarimo.
E. Macronas taip pat užsiminė, kad kandidatas, sieksiantis Prancūzijos prezidento posto, gali būti dar ryžtingesnis remiant Ukrainą.
