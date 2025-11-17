 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Macronas pateikė savo prognozę: įvardijo, kada gali baigtis karas Ukrainoje

2025-11-17 16:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-17 16:15

Emmanuelis Macronas įsitikinęs – Rusijos karas prieš Ukrainą gali baigtis dar iki jo kadencijos pabaigos. Tai jis pareiškė po susitikimo su Volodymyru Zelenskiu, pabrėždamas, kad Europa kartu su JAV didins spaudimą Kremliui ir jau dabar ruošiasi stiprinti kovą su Rusijos „šešėliniu laivynu“.

Macronas ragina NATO numušti Rusijos dronus: „Padarysime tai, ką turime padaryti“ (nuotr. SCANPIX)
13

Emmanuelis Macronas įsitikinęs – Rusijos karas prieš Ukrainą gali baigtis dar iki jo kadencijos pabaigos. Tai jis pareiškė po susitikimo su Volodymyru Zelenskiu, pabrėždamas, kad Europa kartu su JAV didins spaudimą Kremliui ir jau dabar ruošiasi stiprinti kovą su Rusijos „šešėliniu laivynu".

3

Prancūzijos prezidentas E. Macronas teigia manąs, kad Rusijos ir Ukrainos karas baigsis iki kitų Prancūzijos prezidento rinkimų, kurie turėtų įvykti 2027 metais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai jis kalbėjo pirmadienį bendroje spaudos konferencijoje su Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu, praneša „Evropeiskaja pravda“.

Macronas mano, kad taika bus pasiekta anksčiau nei 2027 m.

Prancūzijos prezidento buvo paprašyta įvertinti, ar jo galimas įpėdinis taip pat ryžtingai rems Ukrainą, kaip tai daro jis pats.

„Manau, kad taika bus pasiekta anksčiau nei 2027 m.“, – atsakė E. Macronas.

Jis paaiškino, kad Prancūzija kartu su sąjungininkais yra pasiryžusi toliau didinti spaudimą Rusijai, kad karas būtų užbaigtas.

„Europiečiai yra vieningi su amerikiečiais ir pasiryžę priešintis Rusijai. Dirbame siekdami sustiprinti savo veiksmus prieš Rusijos „šešėlinį laivyną“, – sakė E. Macronas.

Jis pridūrė, kad pats yra pasiryžęs siekti taikos susitarimo.

E. Macronas taip pat užsiminė, kad kandidatas, sieksiantis Prancūzijos prezidento posto, gali būti dar ryžtingesnis remiant Ukrainą.

