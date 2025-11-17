 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijoje – išpuolių banga: skelbiama apie antrą galimą diversiją toje pačioje geležinkelio atkarpoje

2025-11-17 12:18 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-17 12:18

Po pranešimų apie Lenkijoje įvykdytą sabotažo aktą Varšuva – Liublinas geležinkelio atkarpoje paaiškėjo, kad vakar vakare buvo užfiksuotas dar vienas incidentas beveik toje pačioje vietoje. 

Po pranešimų apie Lenkijoje įvykdytą sabotažo aktą Varšuva – Liublinas geležinkelio atkarpoje paaiškėjo, kad vakar vakare buvo užfiksuotas dar vienas incidentas beveik toje pačioje vietoje. 

14

Netoli Pulavų stoties ant elektros tinklo kažkas užmetė grandinę, dėl ko įvyko trumpasis jungimas. Pažeista elektros linija išdaužė vieno traukinio vagonų langą. Traukinyje buvo 475 keleiviai, tačiau, nors stabdymas vyko staiga, niekas nenukentėjo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Traukinių eismas šioje vietoje šiuo metu ribojamas, vyksta linijos remontas, skelbiama „RMF 24 FM“. 

Premjeras Donaldas Tuskas anksčiau pirmadienio rytą patvirtino, kad Lenkijoje buvo įvykdytas diversijos aktas. Sprogmuo sunaikino geležinkelio bėgius Mika kaime, Varšuva–Lublinas maršrute. Vėliau premjeras pranešė, kad sprogimu galėjo būti siekiama susprogdinti traukinį, o panašių incidentų galėjo būti ir kitose maršruto vietose.

Be to, sekmadienio rytą mašinistas pranešė apie infrastruktūros sutrikimus Žyčyno kaime, Garvolino apskrityje, taip pat netoli minėtos Mika stoties. 7-oji geležinkelio linija jungia Varšuvą su Dorohusko pasienio perėjimu ir aptarnauja tiek regioninius, tiek tolimojo susisiekimo traukinius į Lubliną ar Ukrainą.

Incidento vietoje dirbo policija ir kitos specialiosios tarnybos. Išankstiniais tyrimais patvirtinta, kad bėgių atkarpa buvo pažeista. Premjeras D. Tuskas pabrėžė, kad nors tragedijos pavyko išvengti, situacija yra labai rimta.

oof na
oof na
2025-11-17 12:38
kaip yra puvesis ant obuolio, taip yra ruskynas ant pasaulio
Atsakyti
apginkluotkit Ukraina
apginkluotkit Ukraina
2025-11-17 12:40
kuo ilgiau cackinsites su teroristiniu putlerio rezimu, tuo daugiau tokiu ispuoliu bus
Atsakyti
Saulius
Saulius
2025-11-17 12:53
Deportuokir visus xoxolus ir diversiju neliks
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (14)
