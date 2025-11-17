Lenkijoje – išpuolių banga: skelbiama apie antrą galimą diversiją toje pačioje geležinkelio atkarpoje

Netoli Pulavų stoties ant elektros tinklo kažkas užmetė grandinę, dėl ko įvyko trumpasis jungimas. Pažeista elektros linija išdaužė vieno traukinio vagonų langą. Traukinyje buvo 475 keleiviai, tačiau, nors stabdymas vyko staiga, niekas nenukentėjo.
Traukinių eismas šioje vietoje šiuo metu ribojamas, vyksta linijos remontas, skelbiama „RMF 24 FM“.
To już pewne. Mamy do czynienia z aktem dywersji. pic.twitter.com/GASvlDz3iy— Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2025
Premjeras Donaldas Tuskas anksčiau pirmadienio rytą patvirtino, kad Lenkijoje buvo įvykdytas diversijos aktas. Sprogmuo sunaikino geležinkelio bėgius Mika kaime, Varšuva–Lublinas maršrute. Vėliau premjeras pranešė, kad sprogimu galėjo būti siekiama susprogdinti traukinį, o panašių incidentų galėjo būti ir kitose maršruto vietose.
Be to, sekmadienio rytą mašinistas pranešė apie infrastruktūros sutrikimus Žyčyno kaime, Garvolino apskrityje, taip pat netoli minėtos Mika stoties. 7-oji geležinkelio linija jungia Varšuvą su Dorohusko pasienio perėjimu ir aptarnauja tiek regioninius, tiek tolimojo susisiekimo traukinius į Lubliną ar Ukrainą.
Incidento vietoje dirbo policija ir kitos specialiosios tarnybos. Išankstiniais tyrimais patvirtinta, kad bėgių atkarpa buvo pažeista. Premjeras D. Tuskas pabrėžė, kad nors tragedijos pavyko išvengti, situacija yra labai rimta.
