TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Lukašenka pažėrė tiradą apie Lietuvą: dėl visko kalti lietuviai, o mes – geri kaimynai

2025-11-17 12:02 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-17 12:02

Įkaitais Lietuvių vežėjų vairuotojus laikantis Aliaksandras Lukašenka pažėrė kaltinimų Lietuvai tiradą. Tradiciškai Baltarusijos propagandai A. Lukašenka pareiškė, kad „Lietuva yra valdoma iš užsienio“ ir patikino, kad „ateis draugiška Rusijai ir Baltarusijai valdžia, tada viskas pasikeis“, rašo Baltarusijos valstybinė naujienų agentūra BELTA.

„Lietuviai dabar šaukia, rėkia: atidarykite sieną. Mes jos neuždarėme. Ir mes niekada blogai nesielgėme nei su lenkais, nei su lietuviais, nei su latviais. Tai mūsų kaimynai, kur dėtis?“, – kalbėjo A. Lukašenka.

Nuo Kremliaus dotacijų visiškai priklausomas „paskutinis Europos diktatorius“ savo komentaruose aiškina apie Lietuvos ir Lenkijos priklausomybę nuo „išorės valdymo“ ir „geros kaimynystės svarbą“.

„Taip, šiandien jie valdomi iš išorės. Žinote, gyvenimas privers... Į valdžią ateis kiti žmonės, kurie matys interesus Baltarusijoje ir Rusijoje, kaip buvo anksčiau. Kam prarasti šias rinkas, prarasti tokius gerus santykius“, – kalbėjo Baltarusijos diktatorius.

Lietuva uždarė pasienį su Baltarusija

Primename, kad po spalio mėnesį keliskart fiksuotų kontrabandą gabenusių meteorologinių balionų iš Baltarusijos, sutrikdžiusių Lietuvos oro uostų veiklą, šalies Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d., uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.

Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.

Kaip skelbta anksčiau, A. Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.

Lietuvos vežėjų atstovai yra užsiminę – jei nebus atidaryta siena su Baltarusija ir nebus realių Vyriausybės sprendimų, jie svarstys protesto akcijų galimybę tiek Lietuvoje, tiek Briuselyje. Jų teigimu, Lietuvos valdžia aiškiai neįspėjo apie sienos su Baltarusija uždarymą.

Savo ruožtu ministrė pirmininkė Inga Ruginienė mano, jog valdžia siuntė pakankamai aiškius signalus, kad siena su Baltarusija gali būti uždaryta, o vilkikų verslai turėjo galimybę įsivertinti rizikas. Jos manymu, dabartinė vežėjų emocinė reakcija į susidariusią situaciją nėra sąžininga.

Lenkija atidarė du pasienio su Baltarusija kontrolės punktus

Lenkija pirmadienį atidarė du svarbius pasienio su Baltarusija kontrolės punktus, kurie kelerius metus buvo uždaryti dėl pablogėjusių šalių santykių, praneša „TVP World“.

Pirmadienį vidurnaktį buvo atidaryti šalies šiaurės rytinėje dalyje esantys Kuznicos ir Bobrovnikų pasienio kontrolės punktai. Lenkija tikisi, kad šis sprendimas padės atsigauti regiono ekonomikai. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lukašenka toliau reaguoja į sankcijas (tv3.lt koliažas)
Lukašenka pareiškė norintis tartis su Lietuva: nurodė surengti derybas – štai ko reikalauja (35)
Baltarusija kaltina Lietuvą ir Lenkiją: „Jų veiksmai – hibridinio karo elementas“ (nuotr. SCANPIX)
Baltarusija kaltina Lietuvą ir Lenkiją: „Jų veiksmai – hibridinio karo elementas“ (8)
Lukašenka toliau reaguoja į sankcijas (tv3.lt koliažas)
Lukašenka susinervino dėl galimybės stabdyti tranzitą į Kaliningradą: „Jie nori mus ir rusus pribaigti“ (146)
Zelenskis: karo pradžioje man skambino Lukašenka ir atsiprašinėjo, pasiūlė smogti Baltarusijai (nuotr. SCANPIX)
Lukašenka pasirašė dekretą: palies ir Lietuvą, ir Lenkiją (109)

